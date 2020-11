Microsoft prévoit que xCloud arrivera sur les téléviseurs intelligents sous la forme d’une application: diffuser des jeux vidéo directement sur la télévision

Dans une interview avec The Verge, Phil Spencer, vice-président exécutif des jeux chez Microsoft, a avancé que xCloud va faire le saut vers les téléviseurs intelligents via une application. De cette manière, tout utilisateur disposant d’une Smart TV peut accéder à des jeux vidéo en streaming sans avoir besoin de plus de matériel qu’une télécommande Bluetooth, du moins en théorie.

Lorsqu’on lui demande ce qui retient Microsoft lorsqu’il s’agit de lancer une application Xbox qui fonctionne sur les téléviseurs intelligents, Spencer répond qu’il pense que “vous le verrez dans les douze prochains mois” et qu’il ne croit pas que “rien ne va nous arrêter à faire quoi”. Cela donnerait à Microsoft un avantage concurrentiel sur ses rivaux directs, qui besoin de matériel supplémentaire pour jouer à la télévision ou, directement, ils ne sont pas compatibles.

Diffuser des jeux directement sur la télévision

xCloud est l’un des gros paris pour les jeux vidéo Microsoft. De manière très intelligente, la société l’a inclus sans frais supplémentaires dans Game Pass Ultimate, faisant de l’abonnement un service encore plus succulent et un moyen de revenus mensuels constants et solides qui, d’une manière ou d’une autre, garder l’utilisateur collé à l’écosystème Microsoft. Le problème est que xCloud ne fonctionne que sur Android.

Il est vrai que Microsoft travaille à amener xCloud sur iOS sous la forme d’une webapp comme NVIDIA, Amazon et, bientôt, Google l’ont déjà fait, mais le téléviseur est resté dans l’ombre. Spencer a laissé tomber il y a quelques semaines qu’ils travaillaient sur une sorte de bâton pour les téléviseurs pour xCloud, nous devrons donc attendre de voir si ce stick est enfin lancé ou s’il sera simplement valide avec l’application pour accéder au service.

C’est une décision qui a beaucoup de sens. Les télévisions d’aujourd’hui, dans leur grande majorité, avoir WiFi, port Ethernet et connexion Bluetooth. Ils sont déjà habitués à regarder des films et des séries en streaming, donc ils ont la possibilité de télécharger un jeu en temps réel. Ils n’ont pas besoin de composants puissants, car, sur le papier, une connexion Internet stable suffirait, puisque le jeu tourne sur les serveurs de Microsoft.

À défaut de savoir si un bâton sera nécessaire ou non, l’application xCloud TV de Microsoft est un avantage considérable par rapport à Google Stadia ou NVIDIA GeForce Now. Google Stadia nécessite un Chromecast Ultra et le contrôleur Stadia, tandis que GeForce Now n’est disponible que sur les mobiles et les PC, tout comme Amazon Luna. Avec une application, xCloud pourrait être indépendant et il vous suffirait de connecter une télécommande Bluetooth à la télévision ou, dans un autre scénario, au bâton supposé. Question de temps.

Via | Le bord