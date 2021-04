Microsoft présente le Surface Laptop 4, les casques, la webcam et les haut-parleurs

En plus du Surface Laptop 4, Microsoft a maintenant présenté le Surface Headphones 2+ pour les entreprises ainsi que les webcams, les casques et les haut-parleurs USB-C de la série «Microsoft Modern». La plupart des nouveaux appareils sont particulièrement destinés à une utilisation au bureau à domicile.

Surface Laptop 4 avec de nouveaux processeurs

Le Surface Laptop 4 a le même boîtier que son prédécesseur. Comme d’habitude, il est fait de magnésium-aluminium léger et robuste. L’affichage au format 3: 2, pratique pour les textes, est également conservé. Le nouveau Surface Laptop est donc une mise à niveau purement technique. Dans la taille de 13,5 pouces, le portable est disponible avec un AMD Ryzen 5, un Intel Core i5 ou un Intel Core i7. Le modèle 15 pouces est disponible avec un AMD Ryzen 7 et un Intel Core i7.

La durée de vie de la batterie des modèles varie de 16,5 à 19 heures et le stockage SSD mesure 256 Go à 1 To, selon le modèle. Les prix commencent à 1130 euros pour le modèle 13,5 pouces le moins cher et à 1450 euros pour le Surface 15 pouces le moins cher. Le début des ventes est le 27 avril.

Nouveaux accessoires de bureau à domicile pour PC

Les Microsoft Surface Headphones 2+ offrent un bouton Microsoft Teams.



Les Surface Headphones 2+ for Business sont spécialement conçus pour les clients professionnels, mais les autres nouveaux accessoires sont également disponibles pour les utilisateurs de bureaux privés à domicile. Vous ne manquez probablement pas grand-chose avec les Headphones 2+ – ils sont largement identiques aux Surface Headphones 2, seulement que les 2+ ont également été certifiés pour Microsoft Teams. Plus précisément, il existe un nouveau bouton Microsoft Teams que les utilisateurs peuvent utiliser pour rejoindre une réunion dans le logiciel ou prendre un appel. Les clients professionnels bénéficient du Surface Headphones 2+ pour 330 euros.

Casque Microsoft Modern USB



Les deux nouveaux casques supra-auriculaires «Microsoft Modern» sont également certifiés pour Microsoft Teams et offrent un bouton pour le logiciel. Il y a aussi un bouton de sourdine et un indicateur LED de sourdine. Le casque supra-auriculaire sera lancé cet été en tant que casque USB filaire à partir de 57 euros et en tant que casque sans fil moderne sans fil à partir de 105 euros.

Haut-parleur USB-C moderne de Microsoft



Le « Microsoft Modern USB-C Speaker » est un haut-parleur pour les réunions en ligne. Il est également certifié pour Microsoft Teams et propose un bouton spécial pour le logiciel de réunion. Il y a deux microphones et un stockage de câble intégré. Le haut-parleur sera disponible cet été pour 105 euros.

Webcam moderne de Microsoft



Reste la webcam « Microsoft Modern », également certifiée Teams. C’est une webcam 1080p avec HDR et un champ de vision de 78 degrés, qui devrait être optimisée pour les réunions. La webcam peut être fixée au moniteur, à l’ordinateur portable ou au trépied. La balance des blancs automatique, le réglage automatique de la lumière et la retouche faciale rendent l’image jolie. Il convient également de mentionner le volet de confidentialité, qui garantit la confidentialité. L’appareil photo sortira également en été, le prix est de 76 euros.