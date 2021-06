Microsoft prépare son application pour Smart TV et son propre « Chromecast » : jouer sans console, c’est l’avenir grâce à xCloud

La plateforme xCloud devient ambitieuse. Ce qui a commencé avec une version bêta publique discrète il y a quelques semaines deviendra bientôt un service de streaming de jeux vidéo d’une ampleur potentiellement énorme.

C’est ce que Microsoft a clairement indiqué avec une annonce dans laquelle il a officiellement confirmé que développent des « dispositifs de streaming » – essentiellement votre propre « Chromecast » – afin que vous puissiez profiter des jeux sur n’importe quel écran. Vous n’aurez besoin que une connexion internet, un abonnement xCloud (c’est-à-dire vers Game Pass Ultimate) et, tout au plus, un contrôleur.

Game Pass Ultimate et xCloud vont au-delà de la Xbox

L’annonce intervient quelques jours seulement avant le début du salon E3, et soulève changements très notables pour xCloud, qui jusqu’à présent a fait peu de bruit mais a la perspective de devenir un élément fondamental de la stratégie de Microsoft (sinon la plus importante) à court ou moyen terme.

En fait, Microsoft a confirmé ce qu’ils avaient déjà avancé il y a quelques mois : ils travaillent déjà avec Les fabricants de téléviseurs qui intégreront l’application Game Pass il peut donc être joué sur xCloud avec une connexion Internet et une manette.

Cette solution atteindra les futurs téléviseurs, mais pour ceux qui n’intègrent pas cette option, Microsoft a également confirmé développer des appareils de streaming –Nous supposons que les dongles HDMI similaires au Chromecast ou au Fire TV Stick– qui offrira également une telle capacité.

L’accès au streaming de jeux vidéo via xCloud (bien qu’ils ne fassent plus référence à cette option par ce nom) sera également étendu très prochainement : dans quelques semaines tous les abonnés Game Pass Ultima pourront accéder à cette option depuis les navigateurs Chrome, Edge et Safari (sans mention implicite de Firefox).

Cette expérience sera également améliorée : les temps de chargement ont été raccourcis, les taux de FPS ont été améliorés et les jeux ont été optimisés grâce, entre autres, à la mise à jour de leurs centres de données.

Jusqu’à présent, les jeux étaient diffusés via des serveurs basés sur la Xbox One S, mais il est maintenant prévu que ces serveurs sont basés sur le matériel beaucoup plus puissant des consoles Xbox Series S/X.

Des pays comme l’Australie, le Brésil, le Mexique et le Japon accéderont également au service de streaming de jeux vidéo de Microsoft, et il sera même possible de tester les jeux sur consoles. non plus avec des démos téléchargeables, mais avec des expériences xCloud.

Donc, de nombreuses nouveautés pour un service qui sera sans aucun doute l’un des piliers de la division Xbox de Microsoft. Les consoles continueront d’être importantes, sans aucun douteMais le streaming de jeux vidéo semble maintenant prendre plus d’importance que jamais.

Via | Engagé

Plus d’informations | Microsoft