Microsoft préfère travailler sur la nouvelle conception de Windows 10 que sur Windows 10X

Microsoft semble avoir abandonné ou reporté Windows 10X. Selon plusieurs rapports, le nouveau système d’exploitation pour les appareils Windows pliables et ceux avec deux écrans n’apparaîtra plus en 2021 au moins. Au lieu de cela, Microsoft travaille apparemment plus dur sur la toute nouvelle conception de Windows 10 avec le nom de code «Sun Valley».

L’appareil à double affichage Surface Neo n’a pas été entendu depuis longtemps. À cet égard, les rapports cohérents de Brad Sams sur Petri.com et de Zac Bowden sur Windows Central ne sont pas surprenants que Microsoft ait interrompu le développement du système d’exploitation Windows 10X prévu pour de tels appareils. Les deux journalistes se réfèrent chacun à des initiés anonymes de Microsoft, il ne s’agit donc pas d’une information officielle.

Plans avec Windows 10X au moins reportés

Windows 10X devrait simplifier le fonctionnement des pliables tels que le ThinkPad X1 Fold déjà disponible et le Surface Neo annoncé, mais Microsoft se concentre apparemment maintenant sur une refonte majeure de Windows 10. Plus précisément, Microsoft est censé éloigner les développeurs de Windows 10X et effectuez des tests internes du système.

Il est actuellement difficile d’établir un nouveau type d’appareil comme le Surface Neo, mais la plupart des utilisateurs d’ordinateurs attendent un Windows 10 flexible, comme l’écrit Brad Sams sur Petri.com. Cependant, il n’est pas clair si Microsoft fermera réellement Windows 10X ou si les travaux sur le système d’exploitation ne seront que reportés.

Focus sur Windows 10 repensé

La refonte de Windows 10 avec le nom de code « Sun Valley » est censée être la plus grosse mise à jour de Windows à ce jour. Selon les fuites et les rumeurs actuelles, une nouvelle interface utilisateur, de nouvelles icônes et de nouveaux sons et fonctions sont inclus. Fondamentalement, c’est censé être un Windows 11, mais pas par son nom. Les utilisateurs de Windows 10 bénéficieront également de la mise à jour gratuite à l’automne, comme d’habitude. Brad Sams pense que certaines fonctions de Windows 10 X peuvent être intégrées à Windows 10 Sun Valley.