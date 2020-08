Microsoft pariera sur l’expansion des Xbox Game Studios

Le passage du temps a clairement donné raison à Microsoft: Xbox Game Studios est un succès. Les titres que ces studios développent sont considérables, pas seulement ce à quoi la Xbox fait référence, et certains d’entre eux sont classés parmi les meilleurs vendeurs sur Steam pour PC.

À tous ces jeux, il faut ajouter une longue liste qui sont encore en développement et qui malgré cela suscitent beaucoup d’attentes, comme les nouveaux Fable et Halo Infinite. Ce succès ne passe pas inaperçu par l’entreprise, et c’est que selon son dernier rapport fiscal de l’entreprise passe par l’avenir de la branche du jeu vidéo. étendre un modèle déjà fantastique.

Comme signalé Klobrille Grâce à son Twitter, le rapport financier annuel de Microsoft souligne l’importance des Xbox Game Studios et de la création de nouvelles adresses IP qui élargissent l’écosystème déjà étendu de jeux exclusifs de la société:

Notre plateforme de jeu est conçue pour offrir une variété de divertissements grâce à une combinaison unique de contenu, de communauté et de cloud. Notre contenu de jeu exclusif est créé via Xbox Game Studios, une collection de studios de classe mondiale créant des expériences de jeu emblématiques et distinctives. Nous continuons d’investir dans de nouveaux studios de jeux et de contenu pour élargir notre catalogue de nouvelles adresses IP et profiter de nouveaux créateurs de contenu. Ces expériences de jeu uniques sont la pierre angulaire du Xbox Game Pass, une communauté de jeu et un service d’abonnement avec accès à une bibliothèque de plus de 100 titres de console et PC de studios propriétaires et tiers.