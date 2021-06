Microsoft Outlook pour iOS dispose de fonctionnalités vocales permettant aux utilisateurs de rechercher, de rédiger des e-mails et de planifier des réunions

10 juin 2021 14:38:40 IST

Microsoft a annoncé l’ajout de nouvelles capacités vocales améliorées à Microsoft Outlook, permettant aux utilisateurs de rechercher, de rédiger des e-mails et de planifier des réunions à l’aide de leur voix. Pour l’instant, la nouvelle fonctionnalité sera disponible dans Outlook pour iOS. Alors que les utilisateurs d’Android devront peut-être attendre un certain temps car le géant de la technologie travaille toujours sur la prise en charge d’Android pour la nouvelle mise à jour.

Le nouveau support d’assistance vocale propulsé par Cortana aidera les utilisateurs à naviguer dans le Perspectives application sur les plateformes mobiles. le capacités de dictée qui constituaient une partie importante de la version Web de Word et Outlook pendant de nombreuses années sont maintenant prêts à faire leurs débuts dans la version mobile. Les utilisateurs peuvent répondre aux messages avec leur voix sur iOS ou utiliser la fonctionnalité de synthèse vocale pour rédiger de nouveaux e-mails. Cortana utilisera l’intelligence artificielle (IA) pour permettre aux utilisateurs d’effectuer plusieurs tâches sans donner de commandes de texte.

Le mode vocal peut être activé en appuyant sur la nouvelle icône de signe plus dans Perspectives application mobile qui apparaîtra bientôt. Selon un article de blog, les utilisateurs pourront demander des choses comme « Quand est ma prochaine réunion d’équipe ? » ou recherchez les fichiers de collègues et les entrées de calendrier. Ils peuvent même utiliser la voix pour joindre rapidement des fichiers, car Outlook utilise Microsoft Graph pour afficher les documents pertinents.

Outre l’assistance vocale, Microsoft a également lancé un autre service nommé Planificateur Microsoft 365. Il est conçu pour aider les administrateurs Microsoft 365 à planifier des réunions. Après s’être connecté à Cortana, il permet aux utilisateurs de planifier des réunions en utilisant des réponses par e-mail ou en écrivant simplement « Cortana, veuillez trouver un moment pour vous rencontrer la semaine prochaine ».

Le planificateur joue un rôle important pour Microsoft pour repositionner Cortana en tant qu’assistant de productivité. Lancé pour la première fois en décembre 2015, Cortana a été fermé par le géant de la technologie basé en Californie plus tôt cette année. En 2019, le PDG Satya Nadella avait révélé que Microsoft ne considérait plus Cortana comme un concurrent d’Alexa et de Google Assistant.

.

