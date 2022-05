Microsoft Office pour Android est mis à jour avec 2 nouvelles fonctionnalités utiles

in

Partager

Ce sont toutes les améliorations que l’application Office officielle pour Android vient de recevoir.

La suite bureautique la plus utilisée au monde est, sans aucun doute, Microsoft 365un ensemble d’outils qui, jusqu’à il n’y a pas si longtemps ça s’appelait Office 365 et qu’il y a quelques années, il est officiellement arrivé sur le Google Play Store.

De temps à autre, la société basée à Redmond met à jour l’application Microsoft Office pour Android avec de nouvelles fonctionnalités et donc après l’avoir rendu compatible avec le mode sombre il y a un an, maintenant ça s’est amélioré avec 2 nouvelles vraiment utiles.

Ce sont toutes les nouvelles qui arrivent sur l’application Microsoft Office pour Android

Récemment, Microsoft a partagé sur son blog pour initiés le 2 nouveautés qui sont arrivées sur l’application officielle Office pour Androidque nous détaillerons ci-dessous.

Tout d’abord, l’application Office pour Android a été mise à jour avec quelques nouveaux raccourcis sur l’écran d’accueil qui vous permettra d’accéder à tous vos contenus enregistrés dans la suite bureautique en appliquant deux types de filtres:

Filtres d’utilisation du contenu comme « Récent », « Partagé » et « Ouvert »

Filtres de type de contenu comme « Word », « Excel » et « PDF »

Ces filtres de contenu seront toujours accessibles depuis le haut de l’application et vous pouvez personnaliser cette barre de filtres simplement en cliquant sur l’option Plus et en cliquant au signe « + » ou au signe « -« pour ajouter ou supprimer des filtres de cette barre.

La deuxième grande amélioration que vient de recevoir l’application Office pour Android vous permet d’améliorer votre productivité avec les fichiers PDF, puisque, désormais, vous pouvez accéder aux options PDF directement depuis la barre inférieure.

Pour ce faire, il vous suffit de cliquez sur le bouton avec le signe « + » situé en bas de l’application et immédiatement une nouvelle fenêtre s’affiche avec les trois principales options que vous pouvez faire avec les fichiers PDF:

Numériser un PDF

Convertir des images en PDF

Convertir des documents en PDF

Les 7 meilleures alternatives à Microsoft Office pour Android

Cette mise à jour de l’application Office pour Android arrivera avec le numéro de version 16.0.15225.20024 et il est déployé par étapes, donc si ces nouvelles fonctions n’apparaissent toujours pas, ne désespérez pas, car ils arriveront dans les prochains jours. Quoi qu’il en soit, si vous souhaitez recevoir à la fois ces nouvelles et d’autres qui arrivent plus tard avant tout le monde, nous vous recommandons de vous inscrire à son programme bêta sur le Play Store.

Rubriques connexes: Applications

Partager

Inscrivez-vous à Disney+ pour 8,99 euros et sans permanence

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂