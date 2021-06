Microsoft nous laisse des nouvelles de Forza Horizon 5 à l’E3 2021

Le muscle graphique et jouable de Microsoft ne pouvait pas manquer la conférence de cet E3 2021. L’actualité de Forza Horizon 5 nous a rafraîchi comme des gouttes de rosée dans le désert. Hourra Mexique !

Il ne peut y avoir de conférence Microsoft digne de ce nom où nous ne voyons rien sur la saga Forza. Dans cet E3 2021, cette tradition n’a pas manqué et nous avons pu voir de nombreux Quoi de neuf dans Forza Horizon 5. Nous avons été frappés par la PUISSANTE Mercedes AMG-One qui a joué dans la vidéo. Une bête de trois millions d’euros et 1200 ch (selon les dernières rumeurs) que l’on peut « voler » pendant quelques heures aux 275 exclusifs seuls vrais propriétaires du véhicule.

En dehors de cela, nous avons été stupéfaits par la qualité du jeu, en particulier le monde ouvert mexicain proposé par Playground Games. Belle.

Parmi les nouveautés les plus puissantes, le caractère en ligne marqué du jeu se démarque et l’éditeur de mode de jeu va donner un jeu looooong parmi les créateurs les plus expérimentés. Pour le moment, nous n’avons pas de date de sortie pour le jeu, mais il est instantanément devenu l’un de nos incontournables Xbox. Bien sûr, nous pouvons en profiter dès le jour du lancement sur le Redmond Gamepass de plus en plus puissant.

Si vous souhaitez continuer à découvrir les nouvelles que la conférence Microsoft et Bethesda nous a laissées dans cet E3 2021, n’oubliez pas de visiter la couverture de notre site Web, dans lequel nous lançons AS POSSES toutes les nouvelles présentées.