Microsoft nous invite à un événement Xbox Series en été

Après tant d’études acquises, il est temps d’annoncer les nouveaux projets. Ce sera donc lors d’un événement Xbox Series cet été.

Ce fut un après-midi intense pour les fans de Xbox. En fait, il l’a fait toute la semaine, depuis l’exécution officielle du rachat de Bethesda par Microsoft en passant par une table ronde qui nous a permis d’en savoir plus sur l’avenir de Bethesda et Microsoft. Maintenant, cela nous dit que nous aurons un Événement Xbox Series en été.

Il n’est pas clair s’ils se réfèrent à un espace à l’E3 ou à un autre événement de leur cru. Bien que cela ait été quelque peu brouillé par d’autres annonces de l’événement, de la Xbox, ils ont confirmé qu’ils organiseraient un événement cet été pour présenter des nouvelles de leurs prochains jeux.

La table ronde avait pour but de clarifier ou d’approfondir ce que signifie l’achat de Bethesda par la société verte et a eu la participation de créatifs tels que Todd Howard ou Shinji Mikami, mais les nouvelles concernant les futurs lancements viendront plus tard.

Ce qui n’a pas été clair, c’est s’il s’agira d’un événement organisé par la Xbox elle-même ou s’ils se référaient à l’espace dont ils disposeront dans le cadre de l’E3, qui comme vous le savez se déroule en juin. Quoi qu’il en soit, ils ont déclaré que ce n’était pas le moment de traiter cette question, mais qu’ils prévoyaient de donner plus de détails plus tard pour dissiper les doutes.

L’entretien a été marqué par les déclarations de Todd Howard dans lesquelles il a fait référence à l’exclusivité qu’il aura avec Bethesda, assurant qu’ils seront «en plates-formes sur lesquelles Game Pass est«, Mais ils indiquent aussi qu’ils respecteront les contrats et les traditions dans les sagas.

Il semble que les prochaines versions de Bethesda seront exclusives à la série Xbox, mais il pourrait également y avoir des exceptions.