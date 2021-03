Microsoft négocie l’achat de Discord pour plus de 10 milliards de dollars, selon Bloomberg

Microsoft stands négocier l’achat de Discord pour plus de 10 milliards de dollars, comme l’ont confirmé des sources proches de l’opération à Bloomberg. L’application de messagerie vocale pour le monde du jeu s’est développée ces dernières années et compte déjà plus de 140 millions d’utilisateurs actifs, comme l’a expliqué la société elle-même lors de sa dernière ronde de financement. Celui qui a souligné une évaluation de 7 milliards de dollars pour Discord.

Discord a eu des conversations avec différents acheteurs potentiels et Microsoft semble le mieux placé pour reprendre l’entreprise, même s’il ne semble pas que l’accord soit imminent.

Microsoft continue de rechercher des entreprises pour renforcer sa division de jeux vidéo

La messagerie audio passe un bon moment et Discord est l’une des applications les plus populaires. Un service créé en 2015 et qui vous permet de vous connecter à différents serveurs liés à leurs communautés respectives, à la fois par voix, vidéo ou chat.

Pour sa part, Microsoft reste intéressé par l’acquisition d’entreprises. Après la tentative d’achat de Pinterest et TikTok, sa dernière négociation serait pour Discord, un service avec lequel rivaliserait en partie avec Skype, son propre service de messagerie qu’il avait déjà acheté en 2011 pour 8,5 milliards de dollars, un montant proche de ce qui est actuellement brassé par Discord.

L’objectif de Microsoft serait d’exploiter Discord pour activer le service Xbox Game Pass, reliant de manière prévisible le service premium de Discord, Nitro, selon Bloomberg.

À la mi-2020, Microsoft a fermé Mixer, son alternative à Twitch dans laquelle il avait exclusivement des superstars eSports comme Ninja. Le dernier achat majeur de Microsoft dans le secteur des jeux a été celui de ZeniMax Media, propriétaire de Bethesda, pour 7,5 milliards de dollars. L’achat de Discord serait une autre étape importante dans renforcer la division jeux vidéo de Microsoft.

