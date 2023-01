Microsoft ne baisse pas les bras : il y aura un nouveau Surface Duo avec un écran pliable

Le prochain modèle de la série Surface Duo aurait un format plus similaire au Galaxy ZFold de Samsung

Surface Duo 2, la dernière génération d’appareils à double écran Android de Microsoft

La série Surface Duo de Microsoft n’a pas atteint les niveaux de succès attendus par l’entreprise, probablement parce qu’elle a atteint le marché en proposant un concept différent de celui de la smartphones pliablesjuste au moment où ce dernier a commencé à décoller.

Après avoir expérimenté avec format double écran Avec deux générations différentes de la série Surface Duo, la société prévoit désormais de changer d’orientation de la série, construisant un appareil avec paravent cela pourrait arriver à un moment donné en cette année 2023.

Le prochain Surface Duo de Microsoft aurait un écran pliant

Tel que rapporté par Windows Central, citant des sources proches des plans de l’entreprise, Microsoft aurait décidé d’annuler la troisième génération de Surface Duo avec double écran.

Apparemment, cet appareil, qui ne verra finalement pas le jour, était prévu pour être publié à la fin de l’année 2023et aurait écrans plus étroits et marges plus petites que dans la génération actuelle, en plus d’incorporer d’autres améliorations telles que chargement sans fil.

Cependant, voyant les progrès d’entreprises comme OPPO avec son Find N2, Microsoft aurait décidé modifier vos plans, annuler l’appareil et se concentrant sur le développement d’un nouveau produit basé sur un paravent avec une charnière à 180 degrés.

Ce modèle aurait un grand écran intérieur avec format pliant, et un paravent extérieur. Ainsi, la société adopterait le format que des entreprises comme Samsung ont popularisé avec sa série Galaxy Z Fold.

Les spécificités de ce nouveau modèle sont pour l’instant un mystère. De plus, des rumeurs circulent selon lesquelles cet appareil pourrait ne pas arriver seul. Apparemment, Microsoft envisagerait lancer de nouveaux smartphones Android avec un facteur de forme plus traditionnel sous la marque Surface Bientôt disponible.

À ce jour, aucune autre information n’est connue sur les plans de la société de Redmond concernant sa série Surface basée sur Android, mais il ne fait aucun doute que Microsoft veut devenir un acteur majeur dans la ligue de la téléphonie portable du système d’exploitation Google.

