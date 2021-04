Microsoft n’a pas menti: le Surface Laptop 4 est vraiment deux fois plus rapide

Microsoft a dévoilé mardi le Surface Laptop 4 avec des performances audacieuses: le Surface Laptop 4 devrait surpasser les performances du Surface Laptop 3 d’environ 70%, voire offrir deux fois plus de performances dans certains scénarios.

Est-ce à la hauteur du battage médiatique? Le fait-il jamais. Bien que la différence entre les deux générations d’ordinateurs portables Surface se rétrécisse au cours des activités quotidiennes, nos premiers tests montrent que le Surface Laptop 4 remporte d’un mile toutes les tâches gourmandes en ressources processeur. (Si vous envisagiez l’offre de Microsoft d’une paire d’écouteurs Surface gratuite pour chaque Surface Laptop 4 précommandé au plus tard le 15 avril, cela peut être une incitation!)

Microsoft commencera à expédier le Surface Laptop 4 le 15 avril dans ses deux tailles d’écran traditionnelles: 13,5 pouces et 15 pouces. À l’intérieur, vous aurez le choix entre deux microprocesseurs: soit la puce Core de 11e génération (Tiger Lake) d’Intel, soit le processeur Surface Edition codé par Microsoft et AMD et basé sur les processeurs mobiles Ryzen 4000 d’AMD (architecture Zen 2). Alors que les processeurs Intel sont disponibles dans le commerce, les processeurs Surface Edition sont des pièces upclockées que vous ne pouvez trouver dans aucun autre ordinateur portable sur la planète. Consultez notre article original pour connaître les prix, les spécifications et les configurations de chaque Surface Laptop 4.

Nous avons reçu une variante de 15 pouces du Surface Laptop 4, avec le Ryzen 7 4980U Surface Edition à huit cœurs à l’intérieur. Le système d’exploitation le signale comme une puce de 2 GHz, avec des vitesses d’accélération qui (selon l’utilitaire CPU-Z) ne semblent pas dépasser 4 GHz.

Cette histoire offre un aperçu des performances du Surface Laptop 4 uniquement sur un nombre limité de points de repère, avant notre examen complet. Vous remarquerez peut-être de légères différences par rapport aux chiffres que nous publions éventuellement dans notre revue, car nous exécutons normalement plusieurs instances de chaque indice de référence pour garantir l’exactitude. Nous n’avons pas encore effectué de tests d’autonomie de la batterie.

Nous limitons également artificiellement la portée de cet aperçu des performances pour montrer comment le Surface Laptop 4 se compare aux différentes itérations du Surface Laptop 3 et d’autres appareils Microsoft. Notre prochain examen du Surface Laptop 4 comprendra des ordinateurs portables tiers concurrents pour montrer ses performances dans un domaine plus large.

Surface Laptop 4: premiers tests de performances

Le PCMark 10 d’UL mesure tout, des performances de votre ordinateur portable dans un chat vidéo au traitement de texte et au travail de tableur, à l’édition et au rendu de photos, et même aux jeux légers. Dans ces tâches quotidiennes, il y a peu de différence générationnelle: le Surface Laptop devance de 4 à 6% le Surface Laptop 3 le plus rapide.

Mark Hachman / IDG Dans le travail quotidien mesuré par PCMark, il semble qu’il n’y ait pas beaucoup de différence entre le Surface Laptop 4 et le Surface Laptop 3.

Étant donné que les performances du processeur sont essentielles pour les performances quotidiennes des ordinateurs portables, nous les testons de deux manières. Maxon’s Cinebench fournit une métrique simple et comparative pour évaluer les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau et les processeurs individuels. Ici, le Surface Laptop 4 offre un peu plus du double (104%) des performances du processeur du Surface Laptop 3 le plus rapide.

Mark Hachman / IDG Rappelez-vous comment Microsoft a affirmé que le Surface Laptop 4 pourrait être deux fois plus rapide que le Surface Laptop 3? La combinaison de cœurs plus nombreux et plus rapides en fait une réalité en grande partie.

HandBrake, un utilitaire open source, constitue notre autre test de processeur, en imposant à l’ordinateur portable une charge prolongée – transocinant un film hollywoodien pleine longueur et pleine résolution dans un format adapté au stockage sur une tablette Android. Ce processus peut prendre plus d’une heure avec du matériel plus ancien. Dans quelle mesure le Surface Laptop 4 peut-il gérer le fonctionnement total sur une période prolongée? Dans quelle mesure les ingénieurs de Microsoft ont-ils bien conçu les solutions de refroidissement du Surface Laptop 4, de sorte qu’il ne ralentisse pas pour préserver la stabilité? HandBrake nous dit: très bien!

À l’aide de HandBrake, le Surface Laptop 4 accomplit la tâche en à peu près la moitié du temps (49%) requis par le Surface Laptop 3.

Mark Hachman / IDG Dans le test HandBrake dans le monde réel, le Surface Laptop 4 offre à nouveau essentiellement le double des performances de son prédécesseur.

Dans nos tests de performances, nous utilisons l’autre référence d’UL, 3DMark, pour évaluer les performances graphiques. Le processeur Surface Edition offre des graphiques intégrés plutôt qu’un GPU discret. Le Surface Laptop 4 démontre une augmentation plus modeste de 33% des performances graphiques par rapport au Surface Laptop 3 équipé de manière similaire (le benchmark s’est écrasé lors de son exécution sur le Surface Laptop 1 et le Surface Laptop 2, c’est pourquoi les résultats ne sont pas affichés pour ces modèles .)

Mark Hachman / IDG Le score 3DMark était un peu surprenant. Le processeur graphique Xe intégré d’Intel continue d’impressionner, ce qui nous porte à croire que la version Core de 11e génération du Surface Laptop 4 sera la plus rapide en termes de graphismes.

Comme le suggère l’image (et le score Surface Pro 7+) ci-dessus, le Surface Laptop 4 avec les graphismes les plus puissants sera probablement la version Intel Core, avec son GPU Xe intégré. Nous espérons avoir l’occasion de tester cette version du Surface Laptop 4 avant trop longtemps.

Conclusion: un bon départ pour Surface Laptop 4

Ces repères préliminaires laissent tomber des indices très positifs sur le dernier processeur Microsoft Ryzen 7 4980U Surface Edition alimentant le Surface Laptop 4. De nombreuses questions restent sans réponse, en particulier la très importante autonomie de la batterie. Nous n’avons pas non plus examiné de près si le Surface Laptop 4 étrangle son processeur ou alors son GPU sous diverses charges. Nous n’avons pas non plus reçu de Surface Laptop 4 Intel pour examen. cette fais? Enfin, bien sûr, nous devrons évaluer la qualité d’affichage, les performances du clavier et du trackpad, la connectivité et d’autres attributs du Surface Laptop 4.

Toutes ces questions et bien d’autres seront traitées dans notre examen formel. En attendant, nous avons cet indicateur fort: deux fois plus rapide que le Surface Laptop 3. Deux fois plus vite. Dans la plupart des benchmarks, le Surface Laptop 4 de Microsoft, alimenté par Ryzen, tient sa promesse.

Remarque: lorsque vous achetez quelque chose après avoir cliqué sur des liens dans nos articles, nous pouvons gagner une petite commission. Lisez notre politique de lien d’affiliation pour plus de détails.

