Microsoft mettra fin à la prise en charge d’Internet Explorer en juin 2022 sur la plupart des versions de Windows 10

Microsoft devrait mettre fin à la prise en charge d’Internet Explorer sur la plupart des versions de Windows 10 à partir de juin de l’année prochaine. Le navigateur Web – qui existe depuis plus de 25 ans – a été largement utilisé en veille ces derniers temps, mais le géant de la technologie a décidé de ne plus le prendre en charge, choisissant plutôt de se concentrer davantage sur son navigateur Microsoft Edge. Par conséquent, l’application de bureau d’Internet Explorer 11 (IE 11) ne sera plus prise en charge à partir du 15 juin 2022, selon un article de blog Microsoft. La date prévue affecte la plupart des versions de Windows 10, à l’exception du canal de maintenance à long terme (LTSC) actuel qui comprend 1507, 1607 et 1809. Auparavant, il a été annoncé que Microsoft 365 ne soutiendra pas IE 11 après le 17 août de cette année.

Ce développement est en préparation depuis un certain temps. La société vise à encourager les utilisateurs d’IE 11 à passer à Edge avant la fin du support. Dans le billet de blog, Microsoft a annoncé que les applications et les sites Web basés sur Internet Explorer étaient toujours accessibles, car Microsoft Edge dispose d’un mode IE intégré.

Par exemple, lorsque vous ouvrez un site qui nécessite Internet Explorer, il s’ouvre automatiquement en mode de compatibilité. De nombreuses organisations utilisent encore d’anciennes versions des applications et des sites Web qui ne correspondent pas aux navigateurs modernes, de sorte que ce mode sera utile dans de tels cas. Microsoft affirme que sa prise en charge du mode IE d’Edge se poursuivra au moins jusqu’à la fin de 2029, afin d’accorder aux organisations et aux services informatiques un peu plus de temps de transition depuis les anciennes applications et sites.

L’un des principaux USP de Microsoft Edge est sa meilleure compatibilité Web, que l’on ne trouve pas dans Internet Explorer. Le Web moderne n’est pas conçu pour Internet Explorer, mais pour Chromium, qui est un navigateur open source utilisé dans Edge et Chrome. Vous obtenez cela pour votre navigation régulière, avec Internet Explorer 11, chaque fois que vous en avez besoin.

