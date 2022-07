Microsoft met en garde : 4 conseils pour empêcher les logiciels malveillants d’infecter votre Android

Le téléchargement d’une application peut entraîner la perte de toutes les données, il est donc préférable de tenir compte de ces conseils de sécurité de Microsoft.

Télécharger un application antivirus sur votre mobile Android il peut finir par être une véritable catastrophe, voire entraîner la perte de vos coordonnées bancaires et, par conséquent, de votre argent. Pour vous aider à atteindre plus de sécurité lors de l’utilisation de votre smartphone, Microsoft vous donne 4 conseils clés pour détecter les situations dangereuses et empêcher les logiciels malveillants d’infecter votre Android.

Dans la rubrique dédiée à la fraude téléphonique sur le web de Microsoft Security, la société explique que ce type d’arnaque est l’une des plus courantes et qu’elle peut entraîner la perte de grosses sommes d’argent. Techniques pour tromper les utilisateurs sont de plus en plus sophistiqués, c’est pourquoi Microsoft recommande de prévenir certaines situations pour ne pas avoir à le regretter plus tard. Ensuite, on vous explique les 4 astuces de Microsoft pour réaliser cette prévention à laquelle tant d’importance s’attache.

Téléchargez toujours des applications à partir de sources fiables

C’est un conseil que nous vous donnons souvent, mais Microsoft vous le rappelle encore pour que vous continuiez à en tenir compte. La société vous recommande de télécharger des applications uniquement à partir de sources fiables, soit le Google Play Store ou d’autres magasins alternatifs sûrs. De cette façon, vous vous assurerez que les applications en question arrivent sans virus et vous pourrez les utiliser sans crainte.

Soignez bien les autorisations que vous accordez

Lorsque vous ouvrez une application pour la première fois, la chose la plus normale est que cette vous demande d’accorder certaines autorisations pour fonctionner correctement. Par exemple, WhatsApp peut vous demander d’accéder au microphone et à la caméra, ou Google Maps peut vous demander de le laisser accéder à l’emplacement enregistré par le mobile.

Comme l’explique Microsoft, vous devez voir quelles autorisations une application vous demande et analyser si elle en a vraiment besoin pour faire son travail. Vous devez prêter une attention particulière aux autorisations de accès aux SMS, notifications et accessibilitéparce que ne sont pas couramment nécessaires pour le bon fonctionnement d’une application.

Bien sûr, ce sont des autorisations très puissantes et directement liés à vos comptes personnels. Par exemple, par SMS, vous pouvez recevoir un code de vérification pour effectuer une transaction bancaire. Si des « pirates » s’emparent de votre numéro de compte et ont accès à vos SMS, ils peuvent facilement vous attaquer. Pour lui, précautions extrêmes lors de l’octroi d’autorisations aux applications.

Le contrôle des autorisations est encore plus facile si vous avez installé Android 12 sur votre smartphone. Comme nous vous le disions dans le guide de sécurité Android 12, l’une des fonctions les plus intéressantes est le gestionnaire de permissions, qui vous informe clairement de quelles autorisations existent et quelles applications ont accès à chacune d’elles. Aussi, à partir de là vous pouvez les révoquer directement.

utilise des outils pour détecter les applications malveillantes

Dans ce conseil, Microsoft en profite pour faire la publicité d’un de ses outils de sécurité. Plus précisément, nous recommandons utiliser des solutions qui nous aident à détecter les applications malveillantes sur nos appareils. Il peut s’agir de n’importe quel antivirus de confiance ou de Microsoft Defender Enterprise Security Platform for Endpoint.

Renouvelez votre mobile s’il ne reçoit plus de support

Le dernier conseil que propose Microsoft est de renouveler votre téléphone mobile s’il n’est plus pris en charge par le fabricant, c’est-à-dire si n’aura plus de mises à jour de sécurité. Comme nous vous l’avons déjà expliqué dans Andro4all, c’est la meilleure méthode pour savoir s’il est temps de changer votre mobile Xiaomi, puisque cette société détaille sur son site Web quels sont les modèles qu’elle ne mettra plus à jour.

Que ce soit Xiaomi, Samsung ou toute autre marque, le plus judicieux est de changer votre ancien smartphone pour un nouveau lorsqu’il n’est plus pris en charge. En effet, vous ne recevrez plus les mises à jour de sécurité indispensables. vous ne serez pas protégé contre d’éventuelles menaces. Il en sera ainsi beaucoup plus facile d’être infecté par des logiciels malveillants.

