Microsoft Mesh, une nouvelle plate-forme de réalité mixte, prépare le terrain pour un avenir avec des hologrammes de type Star Wars

«Vous pouvez réellement vous sentir au même endroit».

Mardi, Microsoft a préparé le terrain pour un avenir dans lequel les collègues de travail à distance peuvent collaborer comme dans la même pièce, en utilisant des lunettes de réalité augmentée et la puissance du cloud computing. Alex Kipman, technicien de Microsoft, est apparu sur scène lors de l’événement virtuel Ignite, comme une holoportation pleinement réalisée de lui-même, racontant l’expérience d’ouverture de l’émission en temps réel sous forme de rayons de lumière simulant son corps physique. Kipman a également été rejoint à distance par James Cameron, le cinéaste, et John Hanke, PDG et fondateur de la société leader de réalité augmentée Niantic, Inc, pour montrer comment Microsoft Mesh peut réunir le monde virtuel et physique.

Le colosse américain de la technologie a lancé la plate-forme Microsoft Mesh lors de sa conférence annuelle des développeurs Ignite, qui était un événement diffusé cette année en raison de la pandémie. «L’un des moyens les plus simples d’y penser est que Microsoft Mesh connecte les mondes physique et numérique, ce qui nous permet de transcender les frontières traditionnelles de l’espace et du temps», a déclaré le co-créateur Simon Skaria dans une présentation vidéo.

Kipman, dont l’équipe a créé Lunettes de réalité augmentée HoloLens qui a séduit les entreprises, est apparu comme un hologramme pour dévoiler Mesh sur une scène virtuelle.

En plus de Guerres des étoiles-à l’instar des hologrammes futuristes, Microsoft Mesh permettra également aux équipes réparties géographiquement de mener des sessions de conception virtuelle, d’héberger des rencontres sociales virtuelles, entre autres. Les gens pourront initialement s’exprimer en tant qu’avatars, et éventuellement utiliser l’holoportation pour se projeter comme leur moi le plus réaliste et le plus photoréaliste, a déclaré la société.

Mesh est alimenté par des systèmes de cloud computing Azure qui combinent la puissance de traitement du centre de données et l’intelligence artificielle.

Un casque Holohedrons avec un prix de 3500 € est utilisé pour superposer des images numériques sur des paramètres du monde réel, mais la plate-forme Mesh a le potentiel d’être synchronisée avec des équipements de réalité virtuelle tels que Oculus appartenant à Facebook ainsi que des smartphones, selon Kipman.

Apple, Google et Facebook font partie des titans de la technologie qui investissent dans la réalité mixte.

Mesh est conçu pour permettre aux gens de collaborer et de partager des expériences holographiques en temps réel, quelle que soit leur distance, ont montré les présentations.

« Vous pouvez réellement avoir l’impression d’être au même endroit avec quelqu’un partageant du contenu ou vous pouvez vous téléporter à partir de différents appareils de réalité mixte et être présent avec les gens même lorsque vous n’êtes pas physiquement ensemble », a déclaré Kipman.

Selon Microsoft, les gens pourront initialement apparaître dans les expériences Mesh en tant qu’avatars, mais à l’avenir, ils pourront projeter des hologrammes réalistes d’eux-mêmes.

La pandémie a provoqué un changement radical vers le travail et l’apprentissage à distance, le recours au cloud computing au lieu des bureaux ou des salles de classe devant continuer à faire partie de la vie des gens.

La société basée à Redmond, dans l’État de Washington, s’attend à ce que des développeurs et des partenaires extérieurs créent des applications sur Mesh et s’efforce de l’intégrer dans des produits tels que le service de collaboration virtuelle Teams.

Le chef Niantic John Hanke a participé à la présentation Ignite avec une version conceptuelle de son populaire jeu mobile Pokémon Go fonctionnant sur HoloLens.

« Cette idée d’amener mes amis virtuels avec moi alors que je sors et que je marche et explore le monde – j’adore ce concept et je suis vraiment intéressé de voir ce que nous pouvons faire avec cela », a déclaré Hanke.

