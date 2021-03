Microsoft Mesh, c’est la plateforme que Microsoft crée pour un bureau virtuel en réalité augmentée

Microsoft Mesh, le prochain grand service de Microsoft. En utilisant la réalité augmentée et les connexions Internet haut débit, imaginez une plateforme de réalité augmentée où les réunions virtuelles cessent d’être uniquement sur les écrans et sautez dans le monde 3D pour avoir des personnes et des objets virtuels dans l’environnement dans lequel nous nous trouvons.





C’est l’une des dernières innovations introduites par Microsoft dans le domaine de la réalité augmentée et c’est plus une idée de ce qu’ils espèrent créer dans un proche avenir. Dans une première vidéo de démonstration, Microsoft montre une multitude d’exemples où Microsoft Mesh est utile.

Par exemple, dans la vidéo, nous pouvons voir comment peut être particulièrement utile pour les réunions d’équipe de travail. Dans ces situations, c’est généralement autour d’une table avec un produit virtuel comme une maquette d’un bâtiment ou la trajectoire de vol d’un aéroport.

Microsoft augmente également son utiliser pour l’apprentissage académique par exemple, avec un enseignant ou un tuteur assis à côté de l’élève pour lui apprendre à dessiner. Enfin, l’utilisation de cette plateforme de réalité augmentée pour l’assistance médicale à distance est pertinente. Dans un exemple, une femme ayant des problèmes de bras est assistée pour son rétablissement par un médecin en réalité augmentée.

Intégré à l’écosystème Microsoft

Tous ces exemples précédents ne seraient pas possibles sans Microsoft HoloLens, du moins comme le montre la vidéo. L’idée de l’entreprise est utiliser les produits et services déjà créés par eux pour les intégrer dans Microsoft Mesh. Par exemple, nous avons l’utilisation des lunettes de réalité augmentée de l’entreprise, mais aussi l’utilisation de Microsoft Teams pour l’intégration avec les équipes de travail.

Ils indiquent qu’à l’avenir ils espèrent également ouvrir cette plateforme à des tiers, afin qu’ils ajoutent plus d’outils et de fonctionnalités. En d’autres termes, une sorte d’App Store pour Microsoft Mesh. Pourtant, Frank X. Shaw, vice-président des communications d’entreprise de Microsoft, déclare: «Pour l’instant, c’est amusant de rêver à ce qui va suivre».

Pour le moment Microsoft Mesh est à un stade très précoce de développement et peut-être que des années passeront jusqu’à ce que nous voyions ce qui est montré dans la vidéo se réaliser. La société a publié un aperçu technique du développement de Microsoft Mesh et fournira plus de détails à l’avenir. C’est une plate-forme basée sur le cloud de Microsoft (dans Azure) et ils promettent qu’elle sera compatible avec une multitude d’appareils au-delà des lunettes de réalité augmentée.

