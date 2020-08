Microsoft : le torchon brûle avec Apple

Microsoft reproche maintenant à Apple ses restrictions strictes en matière de développement et sa position sur les applications de jeux en cloud, que le fabricant de l’iPhone n’autorise pas sur l’App Store pour violation apparente de ses directives.

Dans une déclaration attribuée à un porte-parole de Microsoft, l’entreprise déclare qu’: “Apple est la seule plateforme à usage général à refuser aux consommateurs les jeux en nuage et les services d’abonnement aux jeux comme le Xbox Game Pass.

Plus tôt dans la journée, Apple a expliqué sa position controversée consistant à ne pas autoriser l’existence de services comme le prochain xCloud de Microsoft et la plate-forme concurrente Google Stadia sur l’App Store, car la société ne peut pas examiner les jeux individuels disponibles sur les plates-formes en nuage. Un certain nombre d’autres directives de l’App Store interdisent également l’existence de services en nuage sur iOS, à moins qu’ils ne soient conçus davantage comme des logiciels de bureau à distance.

Mauvaise foi ou concurrence déloyale ?

Microsoft affirme qu’Apple prive les consommateurs des avantages de cette technologie en appliquant injustement ses règles relatives à l’App Store. Il accuse également Apple de traiter les applications de jeux de manière injuste tout en permettant à d’autres services médiatiques d’exister sur la plateforme même lorsqu’ils “incluent du contenu interactif”, un clin d’œil qui ressemble à l’inclusion par Netflix d’une programmation interactive semblable aux jeux d’aventure en texte comme le Black Mirror de l’année dernière : Bandersnatch, l’année dernière.

Apple blocks Project xCloud on iOS – and Microsoft is not happy about it https://t.co/cUpPJ4rCnK — Eurogamer (@eurogamer) August 7, 2020

“Notre période de test pour l’application de prévisualisation Project xCloud pour iOS a expiré. Malheureusement, nous n’avons pas de voie pour apporter notre vision du jeu en nuage avec Xbox Game Pass Ultimate aux joueurs sur iOS via l’App Store d’Apple”, déclare un porte-parole de Microsoft à The Verge. L’entreprise affirme également qu’Apple “traite toujours différemment les applications de jeu, en appliquant des règles plus souples aux applications qui ne sont pas de jeu, même lorsqu’elles comportent un contenu interactif”.

Microsoft poursuit en disant qu’il est intéressé à rendre xCloud et son abonnement Xbox Game Pass Ultimate disponibles sur les appareils iOS. Elle fait également référence au CERS et à d’autres équivalents régionaux du comité américain d’évaluation des jeux vidéo comme preuve qu’Apple pourrait utiliser des évaluations de contenu par des tiers pour décider d’autoriser ou non les applications de jeu en nuage sur iOS. Mais dans l’état actuel des choses, il ne semble pas qu’Apple soit prêt à jouer le jeu.