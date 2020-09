Microsoft: le prix de la Xbox Series X a été révélé “quand prêt”

À un peu plus de deux mois avant que la prochaine console Microsoft, Xbox Series X, n’atteigne nos foyers, il y a de grandes attentes dans le monde entier pour ce nouveau matériel. La preuve en est la récente Prix ​​de la technologie la plus recherchée obtenu lors de la récente Gamescom 2020, et malgré son caractère quelque peu anecdotique, la vérité est que son arrivée signifiera une révolution dans le monde des jeux vidéo.

Malgré la proximité de son lancement, il y a encore deux détails extrêmement importants que nous ne connaissons pas, et sans lesquels, bien sûr, de nombreux consommateurs attendent de décider s’ils veulent s’en emparer. On parle bien sûr de la date de lancement, et surtout de son prix, un total inconnu jusqu’à présent.

Il faudra encore un certain temps pour connaître le prix de la Xbox Series X

Cette information tant attendue ne devrait pas prendre trop de temps pour être publiée, mais nous devrons peut-être encore attendre un peu. Directeur marketing Xbox UK, Samuel Bateman, a récemment répondu à son compte personnel Twitter que le prix de la Xbox Series X sera révélé quand ils seront «prêts» pour cela.

Je comprends que tout le monde est ravi de savoir et que les gens veulent planifier leurs achats, etc. Nous vous tiendrons tous au courant lorsque nous serons prêts 💚 – Samuel Bateman (@samuelofc) 31 août 2020

Ces informations, ainsi que l’absence de nouvelles informations sur la Xbox Series X au Tokyo Game Show, soulèvent de nombreux doutes sur l’état actuel de production de la nouvelle console, mais pour le moment, nous ne pouvons qu’attendre que Microsoft fasse un pas en avant et publie quel sera le prix et le jour du lancement de la Xbox Series X. À partir de la génération Xbox, nous vous dirons toute l’actualité de la Xbox Series X, alors restez à l’écoute.