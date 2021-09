Microsoft lance Surface Pro 8, Surface Go 3, Surface Duo 2 et plus : tout ce que vous devez savoir

24 sept. 2021 16:23:43 IST

Microsoft a récemment organisé un événement en ligne pour lancer la Surface Pro 8, la Surface Go 3, la Surface Duo 2, etc. Les autres produits incluent le Surface Pro X, le Surface Slim Pen 2, le couvre-stylet Surface Duo 2, la souris en plastique Microsoft Ocean, le Microsoft Surface Adaptive Kit et le Microsoft Surface Laptop Studio.

A commencer par le Surface Pro 8, il s’agit du dernier ordinateur portable 2-en-1 doté d’un écran tactile PixelSense de 13 pouces avec prise en charge d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et de la technologie Dolby Vision et Adaptive Color. Il est alimenté par un processeur Intel Core de 11e génération et prend en charge jusqu’à 32 Go de RAM.

Il est également livré avec deux ports Thunderbolt 4 et est construit sur la plate-forme Intel Evo. Il prend en charge une caméra arrière 4K de 10 mégapixels, une caméra frontale de 5 mégapixels, le son Dolby Atmos, jusqu’à 16 heures d’autonomie, la capacité de charge du nouveau Surface Slim Pen 2, et plus encore.

Il est disponible pour les précommandes sur certains marchés à partir d’un prix de départ de 1099,99 € (environ Rs 81 000).

Le Surface Laptop Studio assure la portabilité avec la nouvelle charnière tissée dynamique ultra-durable pour divers modes tels que Ordinateur portable, Scène et Studio. Il fonctionne sous Windows 11, dispose d’un écran tactile PixelSense de 14,4 pouces, prend en charge le Surface Slim Pen 2 et est alimenté par le processeur Intel Core H35 de 11e génération avec les GPU NVIDIA GeForce RTX. Il commence à 1599,99 € (environ Rs 1 17 000).

Microsoft a également lancé le nouveau modèle Wi-Fi de la Surface Pro X, qui est livré avec le silicium Microsoft SQ2 ARM, l’émulation Windows 11, 64 bits intégrée, de meilleures optimisations d’applications, un design élégant, une autonomie d’une journée entière et Suite. Il commence à 899,99 € (environ Rs 66 300).

Le Surface Slim Pen 2 inclut une force de pression nulle, ainsi qu’une latence ultra-faible pour un meilleur contrôle et une meilleure précision. Il est doté d’un moteur haptique intégré pour une sensation naturelle tout en prenant des notes ou en dessinant et se charge lorsqu’il est connecté au Surface Laptop Studio ou stocké dans le clavier Surface Pro Signature. Il est au prix de 12,99 € (environ 9 500 Rs).

Le Surface Go 3 est un produit 2 en 1 alimenté par un processeur Intel Core i3 et doté d’un écran de 10,5 pouces. Il est livré avec des caméras 1080p, Windows 11, des microphones de studio, Dolby Audio, la prise en charge LTE, etc. Le modèle Wi-Fi commence à 399,99 € (environ Rs 29 400) tandis que le modèle LTE sera disponible dans les prochains mois.

Quant au Surface Duo 2, il s’agit du dernier téléphone pliable de la société, alimenté par une puce Snapdragon 888 et doté d’écrans PixelSense Fusiondual de 8,3 pouces. Il prend en charge la 5G, le NFC, les triples caméras arrière et Microsoft 365 pour une meilleure productivité. Il est disponible en Glacier et Obsidian et commence à 1499,99 € (environ Rs 1 10 000).

.

