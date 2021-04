Microsoft lance le Surface Laptop 4 avec d’énormes performances et une autonomie de batterie

Microsoft a annoncé mardi le Surface Laptop 4, offrant une puissante combinaison de mises à niveau des performances et d’amélioration de la durée de vie de la batterie dans les tailles de clapet habituelles de 13,5 pouces et 15 pouces, pour des prix aussi bas que 999 €.

Contrairement à son prédécesseur, le Surface Laptop 4 de Microsoft offre désormais des choix dans les deux tailles entre les processeurs AMD Ryzen 4000 Mobile ou les puces Tiger Lake Core d’Intel de 11e génération. Microsoft promet jusqu’à 70% de performances en plus par rapport au Surface Laptop 3, et même jusqu’à deux fois les performances de son prédécesseur dans certains scénarios de test.

Une autre mise à niveau majeure que les utilisateurs verront est la durée de vie de la batterie. Microsoft affirme (selon ses propres métriques) que le Surface Laptop 4 offrira jusqu’à 19 heures d’autonomie de batterie, 7,5 heures de plus que le Surface Laptop 3. Ce serait la plus longue durée de vie de la batterie de tous les produits Surface que Microsoft a livrés, selon la société.

Physiquement, le Surface Laptop 4 est presque identique aux générations précédentes, dans les versions 13,5 pouces et 15 pouces. Un ajout externe par rapport à la génération précédente est un port SSD amovible, bien qu’il ne soit pas techniquement réparable par l’utilisateur. « [The] Le disque dur ne peut être retiré que par un technicien autorisé en suivant les instructions fournies par Microsoft », déclare Microsoft. En ce qui concerne les matériaux externes, Microsoft proposera à la fois le tissu Alcantara ainsi que les options de métal aluminium que nous avons vues dans le Surface Laptop 3, dans les choix de couleurs Platine, Noir mat, Grès et Bleu glacier.

Au total, il existe de nombreuses combinaisons d’options Surface Laptop 4, de la taille d’affichage à la couleur, en passant par la mémoire et le stockage. Les prix varient de 999 € à 2399 €. (Utilisez notre table des matières pour aller de l’avant et les voir tous.) La plupart des configurations (à quelques exceptions près) commenceront à être expédiées le 15 avril. Microsoft fournira également une paire d’écouteurs Surface gratuite pour tout le monde aux États-Unis et au Canada qui précommande un Surface Laptop 4 avant le 15.

Microsoft a lancé plusieurs périphériques aux côtés du Surface Laptop 4, notamment une nouvelle webcam, le Surface Headphones 2+, etc.

Surface Laptop 4: les spécifications internes donnent un avantage au Core d’Intel

Les premières fuites suggérant que le Surface Laptop 4 poursuivrait sa tradition d’offrir à la fois les processeurs AMD Ryzen et Intel Core étaient parfaites. Un peu malheureusement, ces rapports ont également correctement prédit que les anciennes pièces Ryzen Mobile 4000 d’AMD (retravaillées dans le cadre du programme Microsoft Surface Edition) prendraient les derniers processeurs Intel Core de 11e génération. Les dirigeants de Microsoft nous ont dit que c’était parce que les puces Ryzen 5000 Mobile d’AMD étaient maintenant commercialisées, tandis qu’AMD et Microsoft ont commencé à travailler sur la version Surface Edition des puces Ryzen Mobile 4000 il y a un an.

Microsoft a déjà travaillé avec AMD pour concevoir des puces Surface Edition sur mesure. Le Surface Laptop 4 comprend à la fois le Ryzen 5 4680U et le Ryzen 7 4980U, deux puces qu’AMD n’a même pas annoncées. Microsoft n’a pas défini les spécifications de l’une ou l’autre des puces, en plus de noter que le 4680U contient six cœurs et que le 4980U contient huit cœurs. Il est probable, cependant, que le 4680U soit une version upclockée du 4600U d’AMD (6 cœurs / 12 threads, 2,3 GHz de base / 4,0 GHz boost), et que le 4980U est une version upclockée du 4800U (8 cœurs / 16 threads, 1,8 GHz cœur / boost 4,2 GHz). Cela expliquera en partie certains des gains de performances réalisés par Microsoft, car le Surface Laptop 3 utilisait le Ryzen 5 3580U Radeon Vega 9 Surface Edition et le Ryzen 7 3780U Radeon RX Vega 11 Surface Edition, tous deux quad-core.

Les versions Intel du Surface Laptop 4 offrent un autre avantage: la mémoire LPDDR4X (3733 MHz), par rapport à la DDR4 (2400 MHz) pour au moins certaines des offres Ryzen. (L’option de mémoire de 32 Go est exclusive aux ordinateurs portables Core.) Cette mémoire plus rapide pourrait faire du Surface Laptop 4 d’Intel Intel le Surface Laptop à battre; cependant, les puces Ryzen 4000 Mobile d’AMD ont également démontré d’énormes gains de performances par rapport à leurs prédécesseurs. De plus, dans les modèles 13,5 pouces et 15 pouces du Surface Laptop 4, Microsoft estime que Ryzen durera désormais plus longtemps que Core en termes d’autonomie de la batterie: 19 heures contre 17 heures dans le modèle 13,5 pouces.

Le Surface Laptop 4 devrait par ailleurs sembler très familier. Les dimensions des modèles 13,5 pouces (2256×1504) et 15 pouces (2496×1664) sont identiques à celles de la génération Surface Laptop 3. Les écrans ont une résolution beaucoup plus élevée par rapport à de nombreux autres ordinateurs portables de leur catégorie, qui ont tendance à s’en tenir à 1080p. Dans l’espace de 15 pouces, la résolution du Surface Laptop 4 est inférieure à celle des offres 4K (3840×2160) disponibles. Le Surface Laptop 4 pèse le même poids que le Surface Laptop 3, au gramme. Les dimensions physiques sont essentiellement identiques.

Certaines choses que nous n’aimions pas à propos du Surface Laptop 3 demeurent. La webcam est toujours évaluée à une résolution de 720p ho-hum. Le débattement des touches est toujours de 1,3 mm, contre 1,5 mm des ordinateurs portables du passé. Le port USB-C est toujours USB-C, pas Thunderbolt. Les dirigeants de Microsoft nous ont dit que la société continuerait d’investir dans des connecteurs universels, qu’il s’agisse de connecteurs USB-C ou autre, mais qu’ils sont assez fiers du solide et magnétique Surface Connector, qui est un élément de base de la gamme Surface depuis la Surface. Pro 3.

Les revendications concernant la durée de vie de la batterie sont étonnantes. Le Surface Laptop 3 offrait jusqu’à 11,5 heures d’autonomie. Avec le Surface Laptop 4, Microsoft revendique jusqu’à 7,5 heures supplémentaires, le tout dans un châssis qui a les mêmes dimensions et le même poids que son prédécesseur. Microsoft promet plus de 17 heures avec le Surface Laptop 4 de 13,5 pouces et 19 heures avec la version 15 pouces.

Quel que soit le processeur du Surface Laptop 4 de Microsoft, une amélioration considérable des performances et L’augmentation de la durée de vie de la batterie pourrait faire du dernier ordinateur portable de Microsoft un concurrent. Nous sommes impatients de voir ce qu’il peut faire.

Surface Laptop 4: fonctionnalités de base

Processeur: Core i5-1135G7, Core i5-1145G7, Core i7-1185G7; Ryzen 5 4680U Surace Edition, Ryzen 7 4980U Surface Edition

Core i5-1135G7, Core i5-1145G7, Core i7-1185G7; Ryzen 5 4680U Surace Edition, Ryzen 7 4980U Surface Edition Affichage: 13,5 pouces (2256×1250, 201 ppp); PixelSense 15 pouces (2496 x 1664, 201 ppp)

13,5 pouces (2256×1250, 201 ppp); PixelSense 15 pouces (2496 x 1664, 201 ppp) Mémoire: 8 Go / 16 Go / 32 Go LPDDR4X (3733 MHz); 8 Go / 16 Go / 32 Go de mémoire DDR4 (2400 MHz)

8 Go / 16 Go / 32 Go LPDDR4X (3733 MHz); 8 Go / 16 Go / 32 Go de mémoire DDR4 (2400 MHz) Stockage: Disque SSD M.2 NVMe de 256 Go / 512 Go / 1 To

Disque SSD M.2 NVMe de 256 Go / 512 Go / 1 To Graphique: Graphiques Iris Xe / AMD Radeon

Graphiques Iris Xe / AMD Radeon Ports: 1 USB Type C, 1 USB Type A, Surface Connect, prise 3,5 mm

1 USB Type C, 1 USB Type A, Surface Connect, prise 3,5 mm Sécurité: Caméra Windows Hello

Caméra Windows Hello Caméra: 720p (face à l’utilisateur)

720p (face à l’utilisateur) La batterie: 13,5 pouces: 19 heures (Ryzen 5), 17 heures (Core i5); 15 pouces: 17,5 heures (Ryzen 7), 16,5 heures (Core i7)

13,5 pouces: 19 heures (Ryzen 5), 17 heures (Core i5); 15 pouces: 17,5 heures (Ryzen 7), 16,5 heures (Core i7) Sans fil: Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0

Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0 Système opérateur: Windows 10 Famille (grand public) / Windows 10 Professionnel (commercial)

Windows 10 Famille (grand public) / Windows 10 Professionnel (commercial) Dimensions: 13,5 pouces: 12,1 x 8,8 x 0,57 pouces (14,5 mm); 15 pouces: 13,4 x 9,6 x 0,57 pouces (14,7 mm)

13,5 pouces: 12,1 x 8,8 x 0,57 pouces (14,5 mm); 15 pouces: 13,4 x 9,6 x 0,57 pouces (14,7 mm) Poids: 13,5 pouces: 2,79 livres (bleu cobalt, platine) à 2,84 livres (grès, noir mat); 15 pouces: 3,4 livres (platine, noir mat)

13,5 pouces: 2,79 livres (bleu cobalt, platine) à 2,84 livres (grès, noir mat); 15 pouces: 3,4 livres (platine, noir mat) Couleurs: Noir mat, platine, bleu cobalt, grès

Noir mat, platine, bleu cobalt, grès Des prix: 999 € à 2499 €

Surface Laptop 4: ce que vous pouvez acheter

Microsoft ne lésine pas sur ses configurations les plus bas de gamme. Il n’y a pas d’offres Core i3, ni de versions avec une mémoire ou des capacités SSD limitées. Chaque configuration proposée par Microsoft doit fournir suffisamment de performances et d’espace de stockage pour le travail quotidien.

Auparavant, Microsoft partageait divers modèles Surface Laptop 3 alimentés par Ryzen entre le Surface Laptop 3 pour les consommateurs et laissait la puce Intel Core de 10e génération «Ice Lake» pour la gamme Surface Laptop 3 for Business. Cette fois-ci, Microsoft propose des puces Ryzen et Core dans ses gammes grand public et professionnelles, dans les tailles 13,5 pouces et 15 pouces. Notez cette différence fondamentale: les offres grand public incluent Windows 10 Famille, tandis que les offres professionnelles incluent Windows 10 Professionnel.

Microsoft Si vous voulez une webcam de plus haute résolution, vous pouvez acheter la nouvelle webcam moderne de Microsoft, qui est livrée avec un capteur 1080p.

Configurations disponibles pour Surface Laptop 4 (grand public)

13,5 pouces:

Ryzen 5/8 Go de RAM / 256 Go SSD: 999 € (Platine)

Ryzen 5/16 Go de RAM / 256 Go SSD: 1199 € (Platinum), disponible en deux semaines

Core i5 / 8 Go de RAM / 512 Go SSD: 1299 € (platine, bleu glace, grès, noir mat)

Core i5 / 16 Go de RAM / 512 Go SSD: 1499 € (platine, bleu glacier, grès, noir mat)

Core i7 / 16 Go de RAM / 512 Go SSD: 1699 € (platine, bleu glace, grès, noir mat)

Core i7 / 32 Go de RAM / 1 To SSD: 2299 € (noir mat)

15 pouces:

Ryzen 7/8 Go de RAM / 256 Go SSD: 1299 € (Platine)

Ryzen 7/8 Go de RAM / 512 Go SSD: 1499 € (platine, noir mat)

Ryzen 7/16 Go de RAM / 512 Go SSD: 1699 € (noir mat)

Core i7 / 16 Go de RAM / 512 Go SSD: 1799 € (platine, noir mat)

Core i7 / 32 Go de RAM / 1 To SSD: 2399 € (noir mat)

Configurations disponibles pour Surface Laptop 4 (Commercial)

13,5 pouces:

Ryzen 5/8 Go de RAM / 256 Go SSD: 1099 € (Platine)

Ryzen 5/16 Go de RAM / 256 Go SSD: 1299 € (Platine), disponible en huit semaines

Ryzen 5/8 Go de RAM / 256 Go SSD: 1699 € (noir mat)

Core i5 / 8 Go de RAM / 256 Go SSD: 1199 € (Platine)

Core i5 / 8 Go de RAM / 512 Go SSD: 1399 € (platine, bleu glace, grès, noir mat)

Core i5 / 16 Go de RAM / 512 Go SSD: 1599 € (platine, bleu glacier, grès, noir mat)

Core i7 / 16 Go de RAM / 256 Go SSD: 1499 € (noir mat)

Core i7 / 16 Go de RAM / 512 Go SSD: 1799 € (platine, bleu glacier, grès, noir mat)

Core i7 / 32 Go de RAM / 1 To SSD: 2399 € (noir mat)

15 pouces:

Ryzen 5/8 Go de RAM / 256 Go SSD: 1399 € (Platine)

Ryzen 7/16 Go de RAM / 512 Go SSD: 1799 € (noir mat)

Core i7 / 8 Go de RAM / 256 Go SSD: 1499 € (Platine)

Core i7 / 8 Go de RAM / 512 Go SSD: 1699 € (platine, noir mat)

Core i7 / 16 Go de RAM / 256 Go SSD: 1699 € (platine, noir mat)

Core i7 / 16 Go de RAM / 512 Go SSD: 1899 € (platine, noir mat)

Core i7 / 32 Go de RAM / 1 To SSD: 2499 € (noir mat)

