Microsoft introduit des onglets verticaux dans Edge, de meilleures performances et des changements dans Bing

Edge, le navigateur de Microsoft, a évolué ces dernières années pour suivre les autres grands du marché en termes de fonctionnalités et de performances. Maintenant, petit à petit c’est introduire ses propres caractéristiques qui le différencient des autres. Par exemple, les nouveaux onglets au format portrait.





Dans le but d’offrir une meilleure expérience utilisateur que les autres navigateurs, Microsoft présente dès aujourd’hui une série de changements dans Edge et son moteur de recherche Bing. Les deux produits étant issus de l’entreprise, l’intégration entre le navigateur et le moteur de recherche est unanime.

Microsoft Edge est basé sur Chromium, tout comme Chrome et d’autres navigateurs. Par conséquent, l’optimisation et la reproduction des pages Web fonctionnent avec le même moteur. Le changement se trouve dans le fonctions externes et supplémentaires offertes par le navigateur par rapport aux autres. Dans le cas de Microsoft Edge, nous avons, par exemple, notre propre interface, un lecteur PDF intégré, des annotations sur des pages Web ou un gestionnaire de mots de passe. Maintenant, plus de fonctionnalités sont ajoutées à tout cela.

Modifications dans Microsoft Edge …

À partir de Microsoft Edge, le navigateur maintenant autorise les onglets verticaux. En appuyant sur un bouton en haut à gauche, les onglets passent de la barre horizontale supérieure à une barre verticale sur le côté gauche. Seules les icônes sont visibles, mais lorsque vous approchez de l’une d’elles avec le pointeur, une barre verticale s’ouvre affichant le nom de chaque onglet.

L’idée derrière cela, selon Microsoft, est faciliter la lecture de chaque onglet et de ce qu’il comprend. Étant donné que les onglets ne se chevauchent pas, le nom complet du titre de la page peut être lu. Basculer entre le format portrait et paysage est aussi simple que de cliquer sur l’icône en haut à gauche.

Il y a deux autres changements pour Microsoft Edge. Le premier est que Microsoft autorise désormais accéder à l’historique sous forme de menu déroulant avec barre latérale droite. Autrement dit, similaire aux onglets de la barre latérale gauche. Microsoft affirme que cela facilite l’affichage des pages d’historique sans quitter l’actuelle.

D’un autre côté, Microsoft est améliorer les performances du navigateur pour le lancement initial du programme. Il indique qu’après un redémarrage, le navigateur devrait maintenant fonctionner entre 29% et 41% plus rapidement qu’auparavant.

… et ceux de Microsoft Bing

Concernant Bing, il y a une amélioration visuelle considérable du moteur de recherche. Ici, Microsoft fait quelque chose de similaire à Google, qui consiste à collecter et à mieux comprendre les résultats de la recherche pour les afficher de manière plus compréhensible. Au lieu de simplement renvoyer les résultats de la recherche avec des liens, il affichera désormais des informations organisées et structurées sur des sujets spécifiques tels que les recettes de cuisine.

En outre, introduit une fonction de reconnaissance d’image similaire à Google Lens. Nous pouvons sélectionner des éléments à partir d’une image et il recherchera des résultats similaires. Tout cela intégré directement dans le navigateur et avec le reste de l’écosystème Windows.

Via | Développeurs XDA

Plus d’informations | Microsoft