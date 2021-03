Microsoft fonctionne-t-il sur un appareil de réalité virtuelle?

UNHO Potager sur Pied - 118.5x57.5x74.5cm - Bac de Fleurs Surélevé en Bois - Jardinière Multi-Fonction pour Balcon Terrasse Jardin

Le potager surélevé Jardinière transforme votre balcon, patio ou terrasse en un petit jardin en un instant. Vous pouvez planter et arroser des fruits et légumes frais, des herbes etc. Fabriqué en bois massif pour une durabilité. Ce carré potager sur pied permet une capacité de charge de 150kg et il aide à