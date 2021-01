Microsoft Flight Simulator VR fonctionne maintenant sous Linux grâce à Proton Experimental

Même si vous croyez fermement que Windows est, sans aucun doute, le meilleur système d’exploitation possible pour les joueurs PC (indépendamment de leurs tactiques douteuses lors du lancement de Windows 10 qui ont forcé plusieurs personnes à mettre à niveau leur système d’exploitation stable), il est toujours difficile de le déclarer directement. que Windows a quelques points sensibles tout au long de leur expérience offerte.

Linux, d’autre part, est toujours l’épine dans le côté de Windows, bien qu’une épine qui ne peut être correctement utilisée que par ceux qui sont réconfortés par les CLI et une compréhension approfondie de la syntaxe à utiliser pour les opérations que vous essayez. .

Linux a fait monumental pas à pas dans le rafraîchissement de leur expérience d’interface utilisateur au cours de la seule dernière décennie, mais ce n’est toujours pas près de l’expérience Windows (surtout si nous considérons que des millions de personnes ont appris des ordinateurs avec une certaine forme de Windows) si nous voulons être francs.

Bonne nouvelle pour #Linux Simmers de vol – #Simulateur de vol 2020 est confirmé jouable sur les derniers correctifs pour Wine Staging. Au plaisir de les voir mis en ligne sur Proton.https: //t.co/KVJFFnBBhZ – Nodoka Hanamura (花 村 の ど か) (@NodokaHanamura) 1 septembre 2020

Pourtant, chaque étape que Linux peut offrir pour offrir une expérience plus forte où ils peuvent égaler Windows Stride for Stride est une victoire pour tous les utilisateurs de PC; Cela permet à Microsoft de garder à l’esprit qu’il existe des alternatives open source à leur système d’exploitation qui ont commencé à lutter contre le gonflement et la vente de données utilisateur.

La plupart des applications publiées sur PC sont pour Windows, ce qui signifie que les utilisateurs de Linux, s’ils souhaitent pouvoir utiliser les applications, ont besoin d’une forme d’émulation ou de correctifs pour les utiliser.

Entrer Proton, la charge menée par Valve pour apporter une forme de WINE, travaillant sur le logiciel open-source avec les développeurs de Google et d’autres mastodontes technologiques pour amener Linux à une position plus viable par rapport à l’expérience Windows moderne.

Dans la dernière foulée, Proton Experimental fonctionne désormais avec Microsoft Flight Simulator VR tel que publié le 7 janvier 2021, avec une nouvelle API OpenXR VR tout en offrant un peu plus de puissance pour le matériel AMD exécutant Proton.

Proton Experimental fait fonctionner Microsoft Flight Simulator VR sur Linux https://t.co/0a6pvmpNfg pic.twitter.com/xmIWxn6eVR – GamingOnLinux 🐧 (@gamingonlinux) 8 janvier 2021

C’est considéré comme un grand pas en avant pour que la réalité virtuelle fonctionne bien sous Linux, un aspect qui, certes, serait meilleur pour le secteur, plus les progrès deviendraient, étant donné que les systèmes de réalité virtuelle sont devenus dangereusement plus exclusifs et restrictifs (Facebook menant la charge dans la lutte contre les consumérisme).

Cette mise à jour de Proton Experimental a notamment débouché sur les rapports d’autres titres, tels que SALETÉ, ne plus gérer correctement l’entrée dans ce qui semble être un effet secondaire de la nouvelle gestion d’entrée pour la couche de compatibilité; aucune nouvelle d’un correctif entrant n’a encore été publiée.

Si vous remarquez que vos entrées sont maintenant désactivées, il peut être préférable de désactiver la version expérimentale pour le moment.