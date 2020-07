Microsoft Flight Simulator : quelle version devriez-vous acheter?

La dernière édition du simulateur de vol de Microsoft, qui existe depuis plus d’une décennie, se prépare au décollage. Intitulé simplement Microsoft Flight Simulator, il s’agit de la première nouvelle entrée dans la série depuis Microsoft Flight Simulator X, qui est sorti en 2006 et a été mis à jour pour Steam en 2014.

Microsoft a déclaré que Microsoft Flight Simulator sera disponible sur Xbox One, mais aucune date de sortie n’a été annoncée. Il atterrira sur PC Windows le 18 août, avec une météo dynamique, des avions très détaillés et une modélisation aérodynamique. Selon Microsoft, c’est “le simulateur de vol le plus réaliste et le plus authentique à ce jour”.

Les pré-commandes pour le simulateur de vol de Microsoft sont disponibles dès maintenant. Vous trouverez ci-dessous tout ce que vous devez savoir sur le nouveau programme, de la configuration requise à la liste des différentes éditions (y compris l’édition de détail exclusive à l’Europe, livrée sur 10 DVD recto-verso).

Configuration système requise pour Microsoft Flight Simulator

Avant de ramasser Microsoft Flight Simulator, vous devez vous assurer que votre PC peut l’exécuter. Les spécifications minimales de Microsoft sont ci-dessous, ainsi que celles recommandées pour la meilleure expérience.

Configuration système requise pour Microsoft Flight Simulator Le minimum conseillé Le minimum conseillé OS: Windows 10 version 18362.0 ou supérieure OS: Windows 10 version 18362.0 ou supérieure Architecture: x64 Architecture: x64 Clavier: Clavier intégré Clavier: Clavier intégré Souris: souris intégrée Souris: souris intégrée DirectX: version 11 DirectX: version 11 Mémoire: 8 Go Mémoire: 16 Go Mémoire vidéo: 2 Go Mémoire vidéo: 4 Go Processeur: Intel i5-4460 ou AMD Ryzen 3 1200 Processeur: Intel i5-8400 ou AMD Ryzen 5 1500X Graphiques: NVIDIA GTX 770 ou AMD Radeon RX 570 Graphiques: NVIDIA GTX 970 ou AMD Radeon RX 590 A lire : Temtem : une nouvelle mise à jour disponible, l'île de Kisiwa Configurations minimales et recommandées pour Microsoft Flight Simulator Pour découvrir la configuration idéale requises pour Microsoft Flight Simulator 2020, rendez vous ICI ! Microsoft Flight Simulator sur Xbox Game Pass

Microsoft Flight Simulator sera disponible sur Xbox Game Pass pour PC au lancement. Le populaire service d’abonnement aux jeux Xbox est arrivé sur PC l’année dernière, et l’application est actuellement disponible en version bêta avec une remise de lancement de 1 USD pour le premier mois et de 4,99 USD par mois par la suite.

Image: Microsoft

Édition standard de Microsoft Flight Simulator

Ceux qui ne sont pas abonnés au Xbox Game Pass peuvent acheter l’édition standard de Microsoft Flight Simulator pour 59,99 $. Cela inclut la propriété numérique par l’intermédiaire de Microsoft, ce qui signifie que vous pourrez jouer au jeu sur n’importe quel PC Windows où vous êtes connecté à votre compte Microsoft (à condition que ce PC réponde aux exigences minimales, bien sûr).

Microsoft Flight Simulator Édition Deluxe

L’édition Deluxe de Microsoft Flight Simulator coûte 89,99 $ et comprend cinq modèles d’avion supplémentaires et cinq autres aéroports, détaillés ci-dessous.

Avion supplémentaire

Diamond Aircraft DA40-TDI

Diamond Aircraft DV20

Textron Aviation Beechcraft Baron G58

Aerobat Textron Aviation Cessna 152

Textron Aviation Cessna 172 Skyhawk

Aéroports améliorés supplémentaires

Aéroport d’Amsterdam-Schiphol (Pays-Bas)

Aéroport international du Caire (Égypte)

Aéroport international du Cap (Afrique du Sud)

Aéroport international O’Hare (USA)

Aéroport Adolfo Suárez de Madrid-Barajas (Espagne)

Asobo Studio / Microsoft

Microsoft Flight Simulator Premium Édition Deluxe

Microsoft Flight Simulator édition Premium Deluxe coûtera environ 102€ et comprend les avions et aéroports supplémentaires fournis avec l’édition Deluxe, ainsi que cinq avions supplémentaires et cinq autres aéroports. Tout le contenu bonus est listé ci-dessous.

Avion supplémentaire

Diamond Aircraft DA40-TDI

Diamond Aircraft DV20

Textron Aviation Beechcraft Baron G58

Aerobat Textron Aviation Cessna 152

Textron Aviation Cessna 172 Skyhawk

Boeing 787-10 Dreamliner

Cirrus Aircraft SR22

Pipistrel Virus SW 121

Textron Aviation Cessna Citation Longitude

Zlin Aviation Shock Ultra

Aéroports améliorés supplémentaires

Aéroport d’Amsterdam-Schiphol (Pays-Bas)

Aéroport international du Caire (Égypte)

Aéroport international du Cap (Afrique du Sud)

Aéroport international O’Hare (USA)

Aéroport Adolfo Suárez de Madrid-Barajas (Espagne)

Aéroport international de Denver (USA)

Aéroport international de Dubaï (Émirats arabes unis)

Aéroport de Francfort (Allemagne)

Aéroport d’Heathrow (Royaume-Uni)

Aéroport international de San Francisco (USA)

Photo: Aerosoft / Microsoft

Microsoft Flight Simulator Retail Edition

Microsoft s’est associé au détaillant de simulation de vol Aerosoft sur une édition physique de Microsoft Flight Simulator, qui vient sur 10 disques double face. Il contient tout le contenu inclus dans la version numérique du jeu et nécessitera une mise à jour logicielle de Microsoft avant le lancement du jeu.

L’édition commerciale ne sera disponible qu’en Europe. Aerosoft vend deux versions du jeu: l’édition Standard pour 60,34 € (environ 70 $) et l’édition Premium Deluxe pour 112,06 € (environ 130 $).