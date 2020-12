Microsoft Flight Simulator prend désormais officiellement en charge la réalité virtuelle, ajoutant à l’immersion déjà incroyable

Si tu as eu le plaisir de jouer Microsoft Flight Simulator, vous savez à quel point le gameplay et les visuels sont authentiques.

Asobo Studio a passé beaucoup de temps à peaufiner les systèmes pour offrir aux joueurs des expériences vraiment immersives, qu’ils survolent l’océan dans des vents violents ou survolent les toits de la ville de New York.

Chaque détail est composé et vous offre certaines des meilleures expériences de simulation de vol que vous puissiez vivre aujourd’hui. Et maintenant, c’est encore plus immersif grâce à l’inclusion de la VR. Il est enfin disponible dans ce simulateur de vol qui ne retient pas le service d’authenticité.

Depuis que la réalité virtuelle est devenue un sujet de discussion majeur pour le développeur, les fans aspiraient à des jours où ils pourraient s’asseoir dans un cockpit et se sentir aux commandes comme s’ils étaient là en personne. Ce rêve est maintenant une réalité.

La réalité virtuelle est incluse pour tous les principaux casques VR du marché, donc à peu près quel que soit le casque VR qui est votre instrument de prédilection pour participer à ces expériences incroyables, vous pourrez probablement faire de même en Microsoft Flight Simulator.

Il convient de noter que la mise à jour est entièrement gratuite; Asobo Studio fait un solide aux fans du simulateur à cet égard. Cela devrait donner à ce jeu une nouvelle sensation et potentiellement attirer plus d’attention, bien que les choses aient été assez solides pour ce jeu depuis son lancement.

En regardant le clip ci-dessus, vous pouvez voir ce que la VR ajoute aux expériences de vol déjà programmées. La première personne prend le relais et vous pouvez voir les développeurs ajuster le casque VR pour montrer la tête du pilote en mouvement.

Cela semble assez réactif et devrait permettre aux joueurs de prendre en compte tous les détails d’en haut d’une manière incroyable. Le jeu est si beau et vous permet de voyager dans des endroits assez emblématiques et la réalité virtuelle ne fera que rendre ces expériences encore meilleures.

Le développeur mérite beaucoup d’éloges pour avoir tenu cette promesse de réalité virtuelle. Il leur a fallu beaucoup de temps pour ajuster le jeu pour qu’il fonctionne correctement avec les casques VR, et sur la base des expériences initiales de la communauté, il semble qu’ils ont eu beaucoup de succès. Microsoft Flight Simulator aussi réaliste que possible.

Si vous avez ignoré ce simulateur de vol, peut-être que la prise en charge de la réalité virtuelle vous amènera enfin à bord. Vous pourrez apprécier autant d’environnements réalistes et d’éléments météorologiques comme jamais auparavant dans un jeu vidéo.