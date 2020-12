‘Microsoft Flight Simulator’ est désormais compatible avec la réalité virtuelle: le simulateur de vol le plus réaliste l’est encore plus

‘Microsoft Flight Simulator’ vient de recevoir l’une des fonctionnalités les plus attendues: le compatibilité de réalité virtuelle. Ce support a été implémenté dans Sim Update 2, qui est bien sûr une mise à jour entièrement gratuite. Nous savons depuis longtemps que le 22 décembre allait être la date choisie par Microsoft et Asobo Studios pour lancer cette fonctionnalité et, en effet, ils n’ont pas rompu leur promesse.

‘Simulateur de vol’ est compatible avec tout casque de réalité virtuelle prenant en charge OpenXR. Cela inclut, mais sans s’y limiter, Valve Index, Oculus Quest avec Oculus Link et les périphériques pour Windows Mixed Reality, voir HP Reverb G2. Evidemment, il faudra avoir un PC suffisamment puissant pour le déplacer en douceur et rendre l’expérience plus immersive.

Comment voler

Le nouveau simulateur de Microsoft est sur le marché depuis août 2020. La prise en charge de la réalité virtuelle a été déployée en tant que version bêta fermée en octobre et uniquement pour les utilisateurs de HP Reverb G2, bien que dans une deuxième phase, elle ait été ouverte à tous les appareils compatibles avec SteamVR. Désormais, cette fonctionnalité est disponible pour tous les utilisateurs.

Si nous sommes propriétaires de casques de réalité virtuelle, nous pouvons piloter un avion comme si nous étions à l’intérieur de la cabine elle-même et bouger la tête librement. Rappelons que l’un des éléments les plus caractéristiques de Flight Simulator est que nous pouvons avoir une vue à la première personne et interagir manuellement avec les boutons et autres éléments du panneau de contrôle.

De plus, si nous avons un simulateur ou un contrôleur, nous pouvons également les utiliser comme auparavant pour contrôler l’avion. Sinon, nous pouvons toujours utiliser la souris et le clavier. Théoriquement, en réalité virtuelle nous devrions pouvoir utiliser tous les périphériques que le jeu de base permet déjà, il ne devrait donc y avoir aucun problème majeur. Ce qui n’est pas mentionné, c’est que le jeu est compatible avec les commandes des casques eux-mêmes.

Une autre nouveauté intéressante liée à la réalité virtuelle est la possibilité de déplacer certains panneaux de contrôle vers des zones hors de notre champ de vision. Prenons, par exemple, la carte ou les commandes météo. Nous pouvons les emmener sur le côté droit pour ne les voir que lorsque nous bougeons la tête et qu’ils ne nous dérangent pas pendant le vol.

