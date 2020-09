Microsoft Flight Simulator: disponible le premier patch qui résout différents problèmes

C’était attendu mais finalement Studio Asobo a publié la première mise à jour majeure pour Microsoft Flight Simulator. Le patch a été annoncé il y a quelques semaines mais ce n’est qu’aujourd’hui qu’il est enfin disponible pour tous.

Ce premier gros patch vient pour résoudre certains problèmes liés à l’installation du jeu et aussi pour donner une plus grande stabilité au jeu en général.

Microsoft Flight Simulator est mis à jour

Pour télécharger cette première mise à jour, il suffira de quitter le jeu et d’y accéder à nouveau, de cette manière la mise à jour sera lancée automatiquement.

Depuis Asobo Studio, ils avertissent que si nous rencontrons un problème lors de l’installation de ce patch, nous effacerons complètement le jeu et réinstallerons complètement le jeu, de cette manière le jeu sera installé avec la nouvelle mise à jour. De nombreux joueurs avaient des problèmes lors de l’installation du jeu avec la décompression des fichiers, cette mise à jour vient résoudre ce problème et à son tour offrir au jeu une plus grande stabilité. Vous pouvez lire le reste des étapes de son installation via le lien suivant.

