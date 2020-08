Microsoft Flight Simulator 2020: décollez dans un monstre de données détaillé

Voyagez où vous voulez – et avec une vue panoramique permanente. Flight Simulator 2020 rend cela possible et offre une attention inimaginable aux détails dans tous les domaines. Cela ravit non seulement les fans d’avions. Amusant pour tout le monde, sans les exigences matérielles élevées.

L’hélice rugit. Le Cessna 152 Aerobat se sent bien dans les airs. Les meilleures conditions météorologiques pour l’approche de mon aérodrome d’origine. Dans la vue panoramique, je fais un léger détour pour laisser mon regard vagabonder sur l’Eifler Maare. L’accident m’arrive dans la descente: frappé trop fort. Le Cessna réagit immédiatement et commence à vaciller. Mon contre-braquage arrive trop tard, la cime des arbres se rapproche – une chute est inévitable.

Ce nouveau Microsoft Flight Simulator 2020 n’est pas pour les pilotes de pause.Et pas pour les fans d’action: les accidents d’avion sont bloqués de manière aussi peu spectaculaire que possible avec un écran noir. Néanmoins, la simulation dans sa nouvelle édition est totalement détaillée et exigeante, mais les joueurs ne doivent pas désespérer. Toute personne familiarisée avec les commandes de base et utilisant le didacticiel pour obtenir une licence de vol virtuelle vivra une expérience relaxante et esthétiquement rêveuse.

Le Flight Simulator regorge de types d’avions très différents. Il prend son envol avec des avions à hélices, des jets et même un Boeing 787 Dreamliner, plus de 37 000 aérodromes et aéroports peuvent être contrôlés dans le monde. Mais pas seulement les mordus d’avion en ont pour leur argent. Les commandes peuvent être adaptées à vos capacités personnelles: si vous voulez le cockpit (presque) entièrement fonctionnel d’un Airbus A320neo, vous l’avez – si vous voulez simplement accélérer, décoller et atterrir, il vous suffit d’allumer le pilote automatique approprié à l’avance.

Le Flight Simulator ne propose pas de missions, mais des défis tels que des atterrissages particulièrement délicats ou des vols panoramiques en temps réel. Jet de la ville croate de Rijeka avec l’avion à hélice le long de la côte adriatique jusqu’à Santorin en Grèce – environ neuf heures et demie de vol doivent être planifiées, mais le voyage peut également se faire par étapes. Le tout fonctionne alors même avec d’autres joueurs en vol tandem.

Grâce au service de cartographie interne Bing Maps et aux images satellites, Microsoft a réussi à cartographier la Terre à un niveau de détail jamais vu auparavant dans les simulations. Il n’y a pas de limites dans le simulateur de vol: les sites touristiques, les métropoles ou les plus hauts sommets peuvent être explorés d’en haut. Même le vol déjà mentionné au-dessus de la ville natale de l’Eifel peut être mis en œuvre. Ici, cependant, le logiciel atteint ses limites avec des dizaines de milliards d’objets affichés. Plans d’étage, rues, rivières – l’intelligence artificielle gère tout cela. D’autre part, elle déforme souvent les bâtiments en termes de dimensions, car elle doit compter avec des photographies aériennes. Les exceptions sont les grandes villes de plus d’un million d’habitants – ici, les développeurs eux-mêmes ont travaillé et assuré une représentation détaillée du paysage urbain.

Défi pour le matériel

*Intimité

Le globe virtuel est tout sauf statique, il y a beaucoup de mouvement. Le trafic routier, maritime et aérien est cartographié grâce à des données en temps réel. Les données du service météorologique suisse simulent également les conditions météorologiques actuelles. Surtout, cela a un impact sur l’aérodynamique de l’avion – un défi pour les pilotes amateurs, mais qui peut également être désactivé.

Mais ce ne sont pas les seules données extraites d’un cloud. Le Flight Simulator est un véritable monstre de données. Une connexion Internet solide est nécessaire pour une expérience de jeu fluide, car les données sont constamment diffusées afin de générer des paysages attrayants. Le jeu fonctionne également en mode hors ligne, mais graphiquement, vous devez accepter certains compromis.

Avant de pouvoir décoller, les exigences techniques doivent être correctes. Le simulateur de vol impose des exigences élevées au matériel. Un processeur de quatre gigahertz et une carte graphique haute performance de la nouvelle génération (NVIDIA GTX970 ou supérieure) devraient être là si le jeu doit fonctionner correctement et avec des graphismes attrayants. La fréquence d’images et le niveau de détail peuvent être modifiés à volonté et adaptés aux performances de l’ordinateur, mais le simulateur de vol n’a l’air vraiment exceptionnel qu’avec 60 images par seconde et une résolution élevée. Malgré le matériel approprié, les temps de chargement peuvent prendre plusieurs minutes.

Terrain de jeu pour les programmeurs amateurs

AFFICHER Microsoft Flight Simulator Standard | Code PC *Intimité

La question se pose de savoir s’il vaut la peine d’acheter un nouveau PC ou de mettre à niveau l’ancien pour le Flight Simulator. Compte tenu de la portée et du recul de la sortie de son prédécesseur en 2006, on peut supposer que le simulateur de vol actuel restera la mesure de toutes choses pendant quelques années à venir. De plus, le contenu est constamment développé – pas seulement par Microsoft. Les programmeurs amateurs et les studios de développement peuvent utiliser la fonction marketplace pour apporter des modifications aux aéroports et aux types d’aéronefs. 600 entreprises travaillent déjà sur de petites améliorations du simulateur. Le contenu est alors disponible en partie gratuitement et en partie contre paiement sur le marché.

Donc, si vous répondez aux exigences de Microsoft Flight Simulator 2020, vous ne serez pas déçu. La variante standard propose 20 types d’avions et 30 aéroports fabriqués à la main dans les moindres détails. Les versions de luxe et premium ajoutent chacune cinq autres avions et aéroports spéciaux en plus. Les graphiques et la taille seuls sont des arguments de vente importants pour les trois versions. Et le logiciel se développera même en détail dans les prochains mois.