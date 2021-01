Microsoft ferme Minecraft Earth, l’alternative ambitieuse à Pokémon Go n’a pas eu le succès escompté

Quelque chose de plus d’un an Terre Minecraft disponible pour les utilisateurs et maintenant a annoncé sa fermeture. Le 30 juin, le jeu de réalité augmentée cessera de fonctionner. Un jeu de réalité augmentée qui est en quelque sorte né avec l’idée de rivaliser avec le Pokémon Go à succès. Les choses ne se sont pas déroulées aussi bien que prévu et le monde n’a pas été rempli de blocs et de monstres virtuels.





La fermeture de Minecraft Earth implique qu’en plus de ne plus pouvoir télécharger le jeu, Il ne sera plus accessible car il nécessite une connexion Internet pour placer les éléments et se connecter au compte de l’utilisateur. À compter du 1er juillet 2021, les données de l’utilisateur seront également supprimées.

Si l’utilisateur a dépensé de l’argent pour des achats dans le jeu, Microsoft offrira à ces utilisateurs jetons pour l’édition Bedrock de Minecraft sur les appareils mobiles. C’est-à-dire que le rubis de Minecraft Earth comme pièces de monnaie dans Minecraft Bedrock pour acheter des objets ou personnaliser le personnage. Il y a plus de détails à ce sujet sur la page de support ouverte par Mojang.

Une fois la mauvaise nouvelle donnée, la bonne nouvelle arrive. Afin de fermer le jeu avec style de Mojang, ils ont envoyé une nouvelle mise à jour pour faire le jeu aussi jouable et amusant que possible pour les six prochains mois avant de fermer. Pour ce faire, ils ont éliminé les achats avec de l’argent réel, ils ont réduit les coûts d’obtention des articles, ils ont réduit les temps de construction et plus de fonctionnalités.

Le jeu créé pour être joué à l’extérieur et avec d’autres

La situation actuelle due au COVID-19 est accusée par Mojang (développeur Microsoft) de la fermeture de Minecraft Earth. Comme indiqué, le jeu a été créé pour être joué en extérieur et en collaboration avec d’autres personnes, exactement ce qui a empêché le COVID-19 en 2020.

Après l’arrivée de la pandémie, de Microsoft a décidé d’apporter des modifications au jeu pour le rendre plus jouable à l’intérieur et sans autant de collaboration. Il ne semble pas que cela ait été suffisant, car le jeu n’a pas gagné en popularité après ces changements et a perdu tellement d’intérêt de la part des joueurs qu’ils ont dû arriver à le fermer.

Les choses cependant contraste pleinement avec Pokémon Go. Le jeu Niantic-Nintendo est également un jeu de plein air et collaboratif et la pandémie n’a pas seulement réduit sa popularité, mais lui fait plus d’argent que jamais. Pokémon Go s’est également adapté à la nouvelle situation et bat record après record de revenus et de popularité.

