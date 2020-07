Microsoft Family Safety : une application de contrôle parental pour les utilisateurs Android et iOS

Microsoft a a déployé sa nouvelle application Family Safety pour les utilisateurs iOS et Android à partir du 29 juillet. Les parents pourront désormais surveiller le temps passé par les enfants sur les appareils et limiter les heures de jeu.

Les parents peuvent définir des limites sur les applications et les résultats de recherche, écrit Liat Ben-Zur, vice-présidente d’entreprise de la vie moderne, de la recherche et des appareils chez Microsoft. Ainsi, lorsqu’un enfant utilise le Web, il obtiendra des résultats adaptés aux enfants et aucun contenu pour adultes.

The #Microsoft Family Safety app is now being rolled out to both #iOS and #Android.https://t.co/9Fwd6XVvtD

— Mashable India (@MashableIndia) July 30, 2020