Microsoft et les éditeurs de l’UE font pression pour un système de type australien pour que les grandes plateformes technologiques paient pour les nouvelles

Microsoft s’associe à des éditeurs européens pour faire pression pour un système permettant aux grandes plates-formes technologiques de payer les informations, augmentant ainsi les enjeux de la bataille de brassage menée par l’Australie pour que Google et Facebook paient le journalisme. Le géant de la technologie de Seattle et quatre grands groupes de l’industrie de l’information de l’Union européenne ont dévoilé lundi leur projet de travailler ensemble sur une solution visant à «imposer des paiements» pour l’utilisation du contenu de l’information provenant de «gardiens en ligne ayant un pouvoir de marché dominant».

Ils ont déclaré qu’ils «s’inspireraient» de la législation proposée en Australie pour forcer les plates-formes technologiques à partager leurs revenus avec les sociétés de presse et qui comprend un système d’arbitrage pour résoudre les différends sur un prix équitable pour les nouvelles.

La semaine dernière, Facebook a empêché les Australiens d’accéder et de partager des informations sur sa plate-forme, en réponse aux propositions du gouvernement, mais cette décision surprise a déclenché une grande réaction publique et intensifié le débat sur le pouvoir du réseau social. À partir de mardi, Facebook a déclaré qu’il lèverait l’interdiction sur les Australiens regardant et partageant des nouvelles sur sa plateforme. Google, quant à lui, a adopté une approche différente en coupant les accords de paiement avec les agences de presse, après avoir renoncé à sa menace initiale de fermer son moteur de recherche pour les Australiens.

Le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, a exprimé son soutien à l’Australie, dans le dernier signe que la décision de Facebook s’est retournée contre lui.

« Je pense qu’il est très regrettable qu’une plate-forme prenne de telles décisions pour protester contre les lois d’un pays », a déclaré Breton aux législateurs européens. «C’est aux plates-formes de s’adapter aux régulateurs, et non l’inverse», a-t-il déclaré, ajoutant que ce qui se passe en Australie «met en évidence une attitude qui doit changer». Breton dirige la refonte radicale de l’UE de la réglementation numérique visant à apprivoiser le pouvoir des grandes entreprises technologiques, au milieu des préoccupations croissantes que leurs algorithmes érodent la démocratie.

Microsoft s’associe à deux groupes de pression, le Conseil européen des éditeurs et News Media Europe, ainsi qu’à deux groupes représentant des éditeurs de journaux et de magazines européens, qui représentent des milliers de titres. La société a exprimé son soutien aux projets de l’Australie, qui pourraient contribuer à augmenter la part de marché de son moteur de recherche Bing.

Les pays de l’Union européenne travaillent à l’adoption d’ici juin des règles de droit d’auteur remaniées établies par l’exécutif de l’UE, qui permettent aux sociétés de presse et aux éditeurs de négocier des paiements à partir de plateformes numériques pour l’utilisation en ligne de leur contenu.

Mais il y a des inquiétudes concernant un déséquilibre du pouvoir de négociation entre les deux parties et le groupe a demandé que de nouvelles mesures soient ajoutées à la prochaine refonte de la réglementation numérique pour résoudre le problème.

Les éditeurs «pourraient ne pas avoir la force économique de négocier des accords justes et équilibrés avec ces entreprises technologiques de contrôle, qui pourraient autrement menacer de se retirer des négociations ou de quitter complètement les marchés», a déclaré le groupe dans un communiqué conjoint. Google et Facebook ont ​​résisté à l’arbitrage car cela leur donnerait moins de contrôle sur les négociations de paiement.

Facebook n’a pas répondu à une demande de commentaire. Google a déclaré qu’il avait déjà signé des centaines de partenariats avec des éditeurs de nouvelles à travers l’Europe, ce qui en faisait l’un des plus grands bailleurs de fonds du journalisme et a noté sur Twitter qu’il travaillait avec des éditeurs et des décideurs politiques à travers l’UE alors que les pays membres adoptent les règles du droit d’auteur dans la législation nationale.

