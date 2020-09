Microsoft enregistre la marque commerciale de l’architecture Xbox Velocity

Chez Generación Xbox, nous suivons de près toute la question des marques et brevets de Microsoft. On s’attendait déjà à ce que les Américains enregistrent Xbox Series, Fable et beaucoup d’autres marques qui tirent directement des propriétés intellectuelles du Redmond.

Aujourd’hui, nous en ajoutons une autre, Xbox Velocity Architecture. Que si vous nous lisez assidûment, vous saurez que ce n’est rien d’autre que l’ensemble du cadre de l’architecture Xbox Series X conçu pour optimiser et accélérer les temps de chargement et les vitesses de lecture et d’écriture.

Architecture de vélocité Xbox

On voit que l’enregistrement a été effectué entre le 1er et le 4 septembre et qu’il utilise le catégorie générique typique pour les jeux et les adhérents. Le numéro de demande est 90152100 et est actuellement en cours d’évaluation.

Le fait que Microsoft ait enregistré le nom de votre système suggère qu’il sera utilisé sur un matériel différent et pas seulement sur une seule console. Nous pourrions donc espérer qu’il s’agit d’un nouvel indice sur l’existence et l’annonce possible de la Xbox Series S.