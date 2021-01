Microsoft Edge intègre un gestionnaire de mots de passe, des thèmes, des «onglets en veille» et plus de fonctions

Sur la base d’améliorations et de nouvelles fonctionnalités, Microsoft Edge gagne progressivement une place sur les bureaux des utilisateurs. Le navigateur a fait un énorme bond en avant lors du passage à Chromium mais Microsoft ne s’est pas arrêté là, mais incorpore périodiquement de nouvelles fonctionnalités pour le mettre à niveau d’autres alternatives. Dans le dernier lot, il apporte un gestionnaire de mots de passe, de nouveaux thèmes et icônes ou fonctions pour améliorer les performances.





A l’occasion de la nouvelle année, Microsoft a publié une série de Actualités à venir sur Microsoft Edge. Ils indiquent qu’ils sont en cours de déploiement et le feront pour le monde entier plus tard ce mois-ci. Voyons les changements les plus pertinents.

Les changements à venir sur Microsoft Edge

En commençant par le plus visuel et perceptible, Microsoft a introduit de nouveaux thèmes pour le navigateur. Sur le site Web Edge Add-ons, ils ont placé une série de nouveaux thèmes allant des couleurs simples et basiques aux thèmes définis dans les jeux vidéo tels que Halo ou Microsoft Flight Simulator. Changer le thème affectera l’interface des nouvelles pages, la barre d’onglets, la barre d’adresse et plus encore.

Certaines des icônes Microsoft Edge seront également mises à jour pour être plus en ligne avec le style de Fluent Design qui cherche à avoir l’ensemble du système d’exploitation Windows et d’autres produits Microsoft. Microsoft dit que « vous remarquerez des mises à jour subtiles des icônes Microsoft Edge qui sont plus rondes et plus lisses en apparence ».

D’autre part, il y a des améliorations importantes en matière de sécurité. Le plus important d’entre eux a à voir avec un gestionnaire de mots de passe propriétaire intégré à Edge. Ce gestionnaire de mots de passe fonctionne de manière similaire à Chrome ou Safari par exemple. En d’autres termes, il recommandera des mots de passe forts pour les nouvelles inscriptions et se souviendra de ceux utilisés sur les sites Web où l’utilisateur a déjà des informations d’identification.

Comme nous pouvons le voir sur le site Web dédié Edge, ce gestionnaire de mots de passe est également livré avec une section spéciale pour surveiller les mots de passe. Ce que cela permet, c’est de voir si nous utilisons un mot de passe ou un e-mail qui a été filtré, ainsi que de gérer et de modifier rapidement les informations d’identification stockées.

Enfin, dans la section performance, un changement de fonctionnement des onglets inutilisés. Edge effacera désormais automatiquement le cache des onglets inactifs lorsqu’il y a un grand nombre d’onglets ouverts. Cela garantira que l’ordinateur n’alloue pas de ressources à ces onglets et que les plus utilisés ont donc de meilleures performances.

Les autres modifications mineures apportées à Edge incluent synchronisation des onglets, des données, de l’historique et des favoris entre les appareils. Il existe également de nouvelles cartes pour améliorer la recherche visuelle ou une meilleure intégration d’Outlook et de Bing par exemple. Nous verrons toutes ces nouvelles et plus d’utilisateurs atteindront dans les prochains jours.

Via | Microsoft