Microsoft Edge est mort, vive Microsoft Edge: le passage à Chromium s’est très bien déroulé et devient de plus en plus populaire

L’ancien Microsoft Edge, celui qui a commencé par s’appeler «Project Spartan», est en train de mourir. Cela fait un certain temps, mais Microsoft a annoncé cette semaine que a cessé de prendre en charge cet « ancien » navigateur qui ne se sont jamais réunis pour diverses raisons et qui ont amené l’entreprise à prendre une décision unique.

Cette décision a été le lancement de la nouveau Microsoft Edge basé sur Chromium (Ils auraient pu juste changer le nom, ce qui est plus long à dire), un navigateur qui depuis son apparition a recueilli de bonnes critiques et continue de croître petit à petit en popularité et en part de marché.

Chrome convient à Microsoft Edge

Les dernières données de Statcounter Global Stats montrent comment Microsoft Edge accumule déjà 8,01% de part de marché et c’est quasiment au niveau de Firefox ou Safari, avec lesquels il joue en quota depuis des mois. Chrome continue de dominer ce segment de manière absolue, mais bien sûr, l’évolution d’Edge a été très positive.

Cette transition de l’ancien vers le nouveau Edge sera complétée par la mise à jour qui aura lieu le 13 avril de Windows 10. Dans ce dernier le nouveau Microsoft Edge basé sur Chromium remplacera définitivement la version précédente, qui sera supprimé du système s’il n’a pas déjà été désinstallé.

Le changement affecte Windows 10, mais pas sous Windows 7 ou Windows 8.x, et si nous avions déjà le nouveau Microsoft Edge basé sur Chromium, ce navigateur ne sera pas réinstallé: seule l’ancienne version du navigateur «hérité» sera supprimée.

La société informe également qu’il ne sera pas possible d’exécuter les deux versions en même temps, et avertir de ne pas sauter la mise à jour car cela mettrait l’ordinateur en dangerComme cela arrive souvent avec les produits qui ne sont plus pris en charge, ne pas disposer de mises à jour de sécurité pose un risque important lorsque des cyberattaques potentielles exploitent les vulnérabilités de logiciels obsolètes ou corrigés.

Le nouveau Edge ne cesse de s’améliorer

Les responsables de Microsoft ont profité du passage à Chromium pour résoudre de nombreux inconvénients de l’ancien Edge, mais aussi ont ajouté de plus en plus d’améliorations Ces derniers mois.

Ainsi, en plus de l’amélioration des performances et de la prise en charge des extensions, des éléments tels que leur mode de compatibilité, leurs collections accrocheuses et beaucoup de petites améliorations performances, sécurité et productivité auxquelles s’ajoutent des nouveautés remarquables comme sa version pour Linux.

Nous avons également vu la dernière des grandes nouvelles ces jours-ci: il existe déjà une version préliminaire de Microsoft Edge basée sur Chromium pour la Xbox qui permettra d’accéder à toutes les fonctionnalités de la version PC et qui offrira également une option curieuse: la puissance jouer à des jeux Google Stadia depuis cette console via le navigateur.

Tout n’est pas une bonne nouvelle: Microsoft est de retour à ses anciennes habitudes avec ses obsession de l’intégration du nouveau navigateur sur nos ordinateurs, et en fait il ne nous permet même pas de le désinstaller car il le considère comme un composant critique.

Nous sommes donc confrontés à un navigateur que Microsoft promeut avec de bons arguments dans presque toutes les sections et qui bien sûr fait ne manquons pas trop l’ancien Microsoft Edge.

Il est vrai que, comme indiqué dans Mozilla, cet adieu signifie aussi adieu à son propre moteur de rendu, EdgeHTML, au profit de Blink, le moteur Chrome, ou de son moteur JavaScript, Chakra, pour le remplacer par le V8 de Chromium. Cependant, il est également vrai que ce projet Open Source, à la base de ce navigateur et d’autres comme Vivaldi, Opera ou Brave, c’est de plus en plus « moins Google » grâce à l’implication de tous ces acteurs.

