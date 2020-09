Microsoft dit qu’il n’y a pas d’actualité Xbox Series X pour le Tokyo Games Show, le 24 septembre

Xbox Series X SP

Microsoft a annoncé que même s’il apparaîtra au Tokyo Games Show, un événement désormais numérique, il ne fera pas l’actualité des consoles de nouvelle génération sur la Xbox Series X ou Series S, comme ils l’ont démontré dans le tweet ci-dessous:

Cela rend certaines personnes un peu confuses parce que le Tokyo Games Show est le 24 septembre, cela signifie-t-il donc … Microsoft ne révèle pas le prix et la date de sortie de la série X ou ne lance pas la série S pour un autre mois complet?

C’est la façon apocalyptique de lire ceci, et pour moi, si vous ne révélez pas le prix et la date de votre console de prochaine génération avant octobre, lorsqu’elle sera lancée en novembre, quelque chose semble s’être mal passé et un retard pourrait être dans les cartes.

Mais je pense qu’il y a une autre façon de lire ceci avant que tout le monde ne commence à paniquer.

La dernière fois que nous l’avons entendu, Microsoft a déplacé les éléments de révélation de nouvelle génération prévus d’août à septembre. Et donc ce que cela pourrait signifier, c’est qu’il y aura probablement un événement de révélation dédié à la série X / S quelque temps avant le Tokyo Games Show le 24, qui dévoilera la série S ainsi que les prix et les dates des deux. Et puis il n’y aura «pas de nouvelles de nouvelle génération» pendant le Tokyo Games Show car il n’y aura vraiment plus de nouvelles à partager. Et Microsoft clarifie cela maintenant afin que les gens ne les voient pas aller à TGS et pensent cette c’est quand ils vont faire leurs débuts avec cette nouvelle nouvelle génération.

Bien sûr, la chose évidente que Microsoft devrait faire ici est de dater son événement Xbox de septembre pour éviter toute confusion. Leurs propres produits fuient la confirmation de l’existence de la série S depuis des semaines maintenant au point que cela devient un peu ridicule qu’ils ne l’ont même pas encore confirmé publiquement. Je maintiens qu’il est trop tard pour Microsoft de retarder la prochaine génération, car ces pièces sont déjà bien en mouvement, alors quel est exactement le retard ici?

Sony est dans la même position, car il n’a pas non plus révélé de prix ni de date de sortie pour l’un ou l’autre de ses modèles PS5, le disque et les modèles numériques uniquement. Mais Microsoft aurait une console entièrement distincte, moins chère et moins chère à montrer, et il est extrêmement étrange que nous soyons maintenant environ deux mois avant le lancement et qu’il ne l’a pas mentionné une seule fois. Il y a une théorie selon laquelle la série X sortira peut-être maintenant et la série S arrivera plus tard, bien que le lancement d’une console moins puissante après la plus puissante semble être une mauvaise idée pour plusieurs raisons. Je maintiens que diviser la prochaine génération par la puissance n’est pas du tout la meilleure idée en premier lieu, mais je suppose que nous verrons comment cela se passe.

Alors oui, je crois toujours que Microsoft révèle tout cela ce mois-ci, et à partir de cette nouvelle, cela devrait être avant Le 24 septembre, pas après, j’imagine.

