Microsoft devrait lancer Surface Laptop 4 en avril, à venir en deux variantes

Microsoft lancera le Surface Laptop 4 en avril et il y aura deux modèles différents de la série, selon un rapport par WinFuture. Microsoft allait lancer deux modèles: 13,5 pouces et 15 pouces. La conception générale sera similaire aux modèles précédents selon le rapport, ce qui signifie qu’aucun changement majeur à l’extérieur ne sera observé. Les deux modèles seront disponibles dans les variantes Intel et AMD. Le système d’exploitation sera Windows 10. Alors que Iris Plus Graphics 950 sera la spécification graphique Intel, pour AMD ce sera Radeon Graphics.

Les processeurs AMD Ryzen 5 4680U et AMD Ryzen 7 4980U alimenteront les ordinateurs portables. Selon certaines informations, le processeur AMD Ryzen 5 4680U sera livré avec une horloge de base de 2,0 GHz et un maximum de 4,4 GHz. Les produits seront alimentés par une base de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Les autres options sont 16 Go de RAM et 256 Go de ROM, et 32 ​​Go et 512 Go étendus jusqu’à 1 To. il est à noter que seule la version Intel prendra en charge 1 To de stockage et 32 ​​Go de RAM.

Les fonctionnalités habituelles de Surface Laptop telles que Windows Hello, le capteur de lumière ambiante et le stylet Surface vont également accompagner les nouveaux modèles. Il étendra la connectivité avec USB A, USB C, WLAN AX, Bluetooth et Surface Connect.

Emballant une batterie de 6513 mAh, l’ordinateur portable de 13,5 pouces pèserait 1,31 kg pour la variante Intel et 1,25 kg pour la variante AMD. En revanche, le portable 15 pouces pèsera 1,54 kg pour l’option Intel et la version AMD n’est pas connue. Les dimensions des deux modèles seront également différentes.

