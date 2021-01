Microsoft dévoile une nouvelle manette Xbox en Pulse Red

Microsoft a présenté un nouveau contrôleur, le Manette Xbox en Pulse Red. C’est un contrôleur avec un jeu de couleurs rouge qui s’exécute sur tout le matériel. C’est fondamentalement une contrepartie au Bleu chocqui est apparu avec la Xbox Series X / S et est à côté du Robot Blanc et Noir carbone l’un des contrôleurs de nouvelle génération.

« Les déclencheurs noirs mats, les pare-chocs et un D-Pad hybride réduisent le glissement indésirable des doigts moites et assurent un meilleur contrôle. »il dit sur Xbox.com.

Nouveau contrôleur Xbox en Pulse Red

Le contrôleur a un design complètement nouveau, mais la technologie de base n’a pas changé. Donc c’est vraiment juste un contrôleur avec une nouvelle couleur. Notez cependant que le Contrôleur de nouvelle génération avec un nouveau Bouton Partager était équipé et il y en a d’autres plus petits Améliorations par rapport au modèle précédent le contrôleur Xbox One.

© Microsoft

Si vous n’êtes pas satisfait du contrôleur blanc, noir ou bleu jusqu’à présent, la sélection de manettes de jeu de nouvelle génération est maintenant encore plus grande dans le cosmos Microsoft.

Notez que le contrôleur Pulse Red fonctionne également avec le PC et appareils mobiles travaux. Le contrôleur Pulse Red sera vendu à partir de 9 février 2020 au prix de 59,99 €. Vous ne pouvez donc pas l’acheter pour le moment.