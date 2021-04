Microsoft dévoile les jeux de mai 2021 avec Gold

Les jeux de mai avec de l’or comprennent le RPG, la stratégie, les contes de fées et Lego. De quoi animer le mois.

Le mois d’avril touche déjà à sa fin, c’est donc le moment idéal pour découvrir ce qui nous attend dans le Jeux avec de l’or pour mai. Mais rappelez-vous que vous avez encore le temps de réclamer Vikings: Wolves of Midgar, Truck Racing Championship et Hard Corps: Uprising. Les titres qui sont toujours valables en avril. Courez insensé.

Microsoft a déjà annoncé sa gamme de jeux gratuits pour les abonnés Xbox Live Gold en mai 2021. La liste complète comprend Dungeons 3 et Armello en tant que titres Xbox One, tandis que le 360 ​​recevra LEGO Batman et Tropico 4. Bien sûr, tout le monde auquel ils peuvent jouer les dans notre série X / S.

Pour ceux qui ne le savent pas, Armello est un jeu de société avec des touches de jeu de rôle et un thème de conte de fées quelque peu sinistre. Il sera disponible tout au long du mois, nous avons donc amplement le temps de le réclamer.

De son côté, Dungeons 3 est une saga d’action et de donjons, avec la particularité de nous mettre dans la peau du méchant. Notre mission sera de créer les cartes les plus difficiles possibles en utilisant des pièges et des sbires tels que des orcs, des zombies et plus de créatures fantastiques. Nous pouvons l’obtenir du 16 mai au 15 juin.

On ne peut pas dire grand-chose de Lego Batman que la plupart d’entre vous ne connaissent pas déjà. Action et énigmes dans une version Lego de Gotham, avec des dizaines de personnages de l’univers DC à débloquer. Super de jouer avec un collègue du 1er au 15 mai.

Et enfin, nous avons le simulateur de dictateur, Tropico 4. En tant que président d’une petite nation, nous devrons gérer l’économie du pays, une population changeante, les catastrophes naturelles et tous les problèmes qui accompagnent le pouvoir. Disponible du 16 au 31 mai.

Allons-y!