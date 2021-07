Microsoft dévoile l’abonnement Windows 365 qui vous permettra d’utiliser le système d’exploitation depuis n’importe quel appareil

15 juillet 2021 13:58:43 IST

Lors de la conférence Inspire, Microsoft a annoncé Windows 365, un Cloud PC, comme l’appelle l’entreprise. Il s’agit de la première licence Windows par abonnement de la société. Windows 365 permettra aux utilisateurs de se connecter à n’importe quelle réunion virtuelle exécutant Windows 11 à partir de n’importe quel appareil, à condition qu’ils disposent d’une connexion Internet appropriée.

Il n’y a pas de retour aux niveaux d’adoption numérique d’il y a deux ans. Il n’y a que de l’avenir, et le cloud Microsoft est le cloud le plus fiable et le plus complet pour aider nos partenaires à saisir cette opportunité sans précédent. pic.twitter.com/Md61DzsOJ9 – Satya Nadella (@satyanadella) 14 juillet 2021

« Avec Windows 365, nous créons une nouvelle catégorie : le Cloud PC », a déclaré Satya Nadella, PDG de Microsoft. « Tout comme les applications ont été transférées dans le cloud avec le SaaS, nous amenons désormais le système d’exploitation dans le cloud, offrant aux organisations une plus grande flexibilité et un moyen sécurisé de permettre à leur personnel d’être plus productif et connecté, quel que soit l’emplacement. »

Disponibilité, tarification de Microsoft Windows 365

Windows 365 sera accessible via de nombreux appareils, notamment les smartphones Mac, iPad, Linux et Android. Il sera disponible à partir du 2 août. Windows 365 est disponible en deux configurations cloud : Windows 365 Business et Windows 365 Enterprise.

Microsoft n’a pas annoncé le prix de son Windows 365 par abonnement.

Fonctionnalités de Microsoft Windows 365

Microsoft affirme que Windows 365 offrira la même sécurité, la même apparence et la même convivialité que le PC Windows traditionnel via l’application ou le navigateur Web. Les utilisateurs pourront accéder à Windows 10 et Windows 11 à partir d’une application ou d’un navigateur Web.

Microsoft Windows 365 aidera les grandes organisations à fonctionner correctement, en particulier pendant la pandémie en cours. Selon l’entreprise, « les travailleurs saisonniers peuvent monter et descendre des équipes sans les défis logistiques liés à la fourniture de nouveau matériel ou à la sécurisation des appareils personnels, ce qui permet à l’organisation de s’adapter plus efficacement et en toute sécurité aux périodes de pointe. Avec ce Cloud PC, les entreprises n’auront pas à gérer manuellement les problèmes matériels, ce qui est généralement fait par le service informatique.

La société ajoute qu’elle continuera également à innover Azure Virtual Desktop pour les organisations « avec une expérience de virtualisation approfondie qui souhaitent davantage d’options de personnalisation et de flexibilité ».

Avec un Cloud PC, les utilisateurs pourront reprendre le travail sur n’importe quel appareil de leur choix. Ils obtiendront les mêmes outils et la même expérience sur tous les appareils.

.

