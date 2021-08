Microsoft dévoile la date de sortie de Halo Infinite

adidas Veste Coupe Vent Celtic 2021/22 Homme - XL

CET ARTICLE EST DISPONIBLE EN PRE-COMMANDE AVEC UNE DATE DE SORTIE PREVUE LE 24 JUIN. Continue à soutenir les Hoops lorsque la température baisse avec cette veste coupe-vent de présentation Celtic 2021/22 pour hommes d'Adidas. - Dans un coloris vert foncé avec des bordures Halo Amber, cette veste slim dispose d'une fermeture à glissière complète et d'une capuche doublée, ainsi que de poches latérales zippées et de bordures élastiquées pour garder la chaleur. - Il est fabriqué à partir d'un mélange de polyester lisse pour un confort total, avec une doublure en mesh et la technologie AEROREADY pour évacuer la transpiration et te garder au frais. - Avec 3 bandes sur les manches, cette veste est signée d'un logo Badge Of Sport sur la poitrine et du légendaire écusson celtique. - Lavable en machine.