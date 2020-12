Microsoft développe ses propres puces ARM comme l’Apple M1

Microsoft travaille apparemment sur une alternative à la puce M1 d’Apple. Cela devrait être utilisé dans certains appareils Surface. Une autre puce ARM est censée être destinée aux serveurs.

Le développement des puces de Microsoft semble initialement se concentrer sur le processeur ARM pour les serveurs. L’équipe de puces est apparemment responsable devant Jason Zander, le chef de l’activité cloud Azure, et non envers Panos Panay, qui a les produits Surface à l’esprit. C’est ce qu’écrit Bloomberg en référence aux initiés anonymes. Néanmoins, une puce interne est possible pour certains des appareils Surface.

Microsoft investit dans la conception et la fabrication de puces

On dit que la puce Microsoft présente des avantages en termes de coûts et de performances par rapport aux processeurs Intel. Microsoft n’a pas directement confirmé le développement, mais le porte-parole de la société Frank Shaw a déclaré, selon Bloomberg: « Le silicium étant une technologie fondamentale, nous continuons à investir dans nos propres compétences dans des domaines tels que la conception, la fabrication et l’outillage, tout en maintenant nos partenariats avec de nombreux fournisseurs de puces. renforcer. »

Microsoft utilise actuellement des puces Qualcomm légèrement adaptées pour la tablette Windows Surface Pro X. Selon le nom, ce sont déjà des processeurs ARM de leur propre société, «Microsoft SQ1» et «Microsoft SQ2», ils ont été baptisés. À l’avenir, Microsoft pourrait développer ces puces lui-même, vraisemblablement elles sont initialement destinées aux appareils ultra-mobiles tels que le successeur du Surface Pro X et du Surface Laptop Go.

Peut-être que Windows sur ARM deviendra plus important après tout

Récemment, PC World a publié des prévisions désastreuses pour Windows avec des puces ARM. Qualcomm n’a pas de projet connu pour une nouvelle puce de ce type pour les systèmes Windows, et les actuelles sont nettement plus lentes que la M1 d’Apple. Puisque Microsoft travaille maintenant apparemment sur les puces ARM lui-même, le vent pourrait tourner.