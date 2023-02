Microsoft devance Google et annonce l’arrivée de ChatGPT sur Edge et Bing

in

Désormais, la technologie ChatGPT sera nativement intégrée à Bing et Microsoft Edge.

La nouvelle version de Bing intègre ChatGPT pour vous aider à effectuer des recherches plus précises

Google, Microsoft vous a devancé. Peu de temps après que Google a présenté Bard, son chat basé sur l’IA en réponse à ChatGPT, la société basée à Redmond en a profité pour annoncer qu’elle organisait un Nouvel évènement axé sur la présentation de ses dernières avancées dans le domaine de l’IA et de la recherche, avec le soutien d’OpenAI. Cet événement a eu lieu aujourd’hui, et Microsoft y a lancé un nouvelle ère dans le domaine des recherches sur Internet.

La société a annoncé un nouvelle version de Bing, son moteur de recherche ; et Edge, votre navigateur. Les deux plateformes seront intégrées technologie basée sur le même modèle d’intelligence artificielle conversationnelle qui donne vie à ChatGPT, bien que Microsoft ait confirmé qu’il est une version améliorée et optimisé pour aider les utilisateurs à trouver des informations pertinentes sur Internet. Pour y parvenir, l’IA a été entraînée avec informations les plus récentes que celui utilisé lors de la formation de ChatGPT 3.5.

De Microsoft, ils affirment que les recherches sur Internet n’ont guère changé au cours des 20 dernières annéeset que près de la moitié des recherches effectuées par les utilisateurs ils ne répondent pas à vos questions de manière précise. Pour cette raison, il a été décidé de combiner l’expérience d’OpenAI dans le domaine de l’intelligence artificielle, et les dernières avancées de Microsoft dans Bing et Edge, pour donner vie à une nouvelle expérience de recherche qui sera disponible à partir d’aujourd’hui sous la forme d’un « aperçu limité ».

L’ère de l’IA dans les moteurs de recherche ne fait que commencer

Dans les différentes démos réalisées lors de l’événement, Microsoft a révélé comment la technologie qui donne vie à ChatGPT sera intégrée dans les recherches Bing et Edge. Nous avons vu comment, lors d’une requête sur Bing, les utilisateurs pourront recevoir des réponses dans un langage plus naturel.

Ces réponses apparaîtront sur le côté droit de la page de résultats de rechercheet les résultats classiques garderont leur place sur la gauche de l’écran.

