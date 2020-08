Microsoft confirme qu’il veut acheter TikTok, le PDG s’est entretenu avec Trump

Microsoft est prêt à poursuivre les discussions sur l’acquisition de TikTok aux États-Unis. C’est ce qu’a affirmé la société de Redmon dans un communiqué publié sur son blog officiel, où pour la première fois la réalité américaine confirmait son intérêt pour l’acquisition du service chinois de partage de vidéos. Il est question de discussions rapides pour terminer l’acquisition (ou l’annuler) d’ici le 15 septembre prochain. Nadella aurait directement rendu compte de la volonté du président Trump de poursuivre l’accord, après que le politicien se soit opposé à l’achat de Microsoft ces derniers jours.

“Microsoft apprécie l’importance de répondre aux doutes du président”, lit-on dans la note publiée sur le blog. “Nous souhaitons acquérir TikTok après un examen de sécurité pour apporter des avantages économiques aux États-Unis.” Si cet accord se concrétise, Microsoft prendra possession de TikTok aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, où il contrôlerait les opérations de la plateforme. On ne sait pas encore comment Microsoft se séparera ces pays du reste des pays où TikTok opère, y compris l’Europe. Il y a deux options: TikTok pourrait continuer à fonctionner comme toujours du point de vue des utilisateurs ou il pourrait “se séparer” de la même manière que ce qui s’est passé avec son homologue chinois. Dans ce dernier cas, il y aurait une application disponible pour les utilisateurs américains, canadiens, australiens et néo-zélandais et une pour le reste du monde, mais nous, Européens, ne pourrions pas voir le contenu américain et vice versa.

Microsoft a également fait savoir qu’il ne souhaitait pas réaliser l’acquisition de manière totalement indépendante mais qu’il souhaitait évaluer la possibilité d’impliquer d’autres investisseurs américains dans la négociation. Une approche probablement due à l’évaluation actuelle de TikTok, qui selon certains analystes touche à i 100 milliards de dollars. En attendant, cependant, nous nous dirigeons vers la résolution d’une situation qui a vu l’interdiction de l’application s’approcher dangereusement des États-Unis. Si Microsoft n’avait pas fait valoir son intérêt pour l’acquisition, en fait, Trump aurait déjà pu interdire l’application samedi dernier.