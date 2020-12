Microsoft confirme que son service de jeu xCloud arrivera sur la plate-forme iOS et Windows PC l’année prochaine

Tendance FP11 déc.2020 16:15:01 IST

Microsoft a confirmé qu’il apportera son service de jeu xCloud à la plate-forme iOS d’Apple et au PC Windows à partir du printemps 2021. Selon la société, il prendra en charge iPhone, iPad et PC à partir de l’année prochaine. Microsoft a mis en évidence la chronologie dans un article de blog publié mercredi. Selon le blog Microsoft, au printemps 2021, ils franchiront la prochaine étape de leur voyage pour atteindre plus de joueurs à travers le monde en intégrant le jeu en nuage au Xbox Game Pass Ultimate disponible sur les PC Windows via l’application et le navigateur Xbox, et iOS. appareils via un navigateur Web mobile.

Selon Microsoft, en ajoutant plus d’un milliard d’appareils pour jouer dans l’écosystème Xbox, ils envisagent une expérience transparente pour tous les types de joueurs.

Microsoft a également ajouté qu’ils apporteront le jeu en nuage avec Xbox Game Pass Ultimate à de nouveaux marchés, notamment l’Australie, le Brésil, le Japon et le Mexique.

Selon Xbox, l’engagement mensuel de novembre, Xbox Game Pass a plus que doublé, la société ayant vu plus de 1,6 million de mises à niveau transparentes livrées aux propriétaires de Xbox Series X | S avec Smart Delivery ainsi que 40% de nouveaux joueurs sur Xbox Series S.

La société a ajouté qu’elle étend la Xbox à de nouveaux joueurs en adoptant plusieurs appareils et en offrant une expérience Xbox cohérente où que vous vous connectiez, que ce soit Xbox Series X | S, PC, Xbox One, appareil Android ou – à partir du printemps 2021 – votre Windows PC et appareil iOS depuis le cloud.

Selon un rapport dans Le bord, xCloud est fourni dans le cadre de l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate de Microsoft à 15 € par mois pour le moment.

