Microsoft commence à déployer l’historique et les fonctionnalités de synchronisation des onglets pour les utilisateurs du navigateur Edge

Tendance FP08 janv.2021 17:56:13 IST

Microsoft a enfin commencé à déployer l’historique et la synchronisation des onglets pour son navigateur Edge. Selon un rapport dans Le bord, certains utilisateurs de Microsoft Edge verront désormais l’historique Web complet et les fonctionnalités de synchronisation des onglets disponibles dans leur navigateur. Bien que le déploiement soit progressif, les utilisateurs peuvent vérifier si les fonctionnalités sont disponibles en accédant aux paramètres, suivis par les profils, en synchronisant et en activant «l’historique» et «ouvrir les onglets» dans les options. Selon le rapport, le Royaume-Uni est l’un des premiers marchés à voir initialement l’historique et les fonctionnalités de synchronisation des onglets.

Les fonctionnalités permettront aux utilisateurs d’Edge de synchroniser toutes les pages Web qu’ils ont visitées avec des appareils Windows 10 ou macOS supplémentaires, ou même avec des versions mobiles d’Edge pour iOS et Android.

Selon le fonctionnaire Page Microsoft Edge, les utilisateurs disposant de plusieurs profils se plaignent souvent qu’ils finissent souvent par ouvrir des sites dans le mauvais profil. Ils ont également inclus une nouvelle mise à jour où si les utilisateurs ont plusieurs profils, ils peuvent faire un clic droit sur un onglet et déplacer le site vers l’un de leurs autres profils. Cette fonctionnalité est disponible à partir des profils professionnels, personnels et non connectés dans Microsoft Edge version 89.0.723.0 et supérieure après avoir accédé aux indicateurs edge: // et activé l’indicateur # edge-move-tabs-to-profile-window.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂