Microsoft commence à déployer la mise à jour de Windows 10 mai 2021: voici comment installer la mise à jour et les nouveautés

20 mai 2021 11:33:30 IST

Microsoft a enfin commencé à déployer la nouvelle mise à jour de Windows 10, également connue sous le nom de version 21H1, sur ses appareils. le Mise à jour de Windows 10 mai 2021, qui a été introduit en février de cette année, propose une série de nouveaux développements liés au scénario de travail à domicile et aux utilisations multiples des caméras Windows Hello sur un seul appareil. Windows a annoncé la disponibilité de la mise à jour Windows 10 mai 2021 via un article de blog. Au départ, la mise à jour n’est disponible que pour certains appareils exécutant Windows 10 (version 2004 ou ultérieure).

Si un utilisateur souhaite installer la mise à jour, il peut suivre ce chemin: d’abord, allez dans Paramètres et sélectionnez Mise à jour et sécurité, puis accédez à Windows Update, puis cliquez sur Rechercher les mises à jour (Paramètres> Mise à jour et sécurité> Windows Update). Une fois qu’il est mis à la disposition de l’utilisateur, il peut voir une mise à jour des fonctionnalités vers Windows 10 (version 21H1). Enfin, cliquez sur Télécharger et installez la version mise à jour.

Nouvelles fonctionnalités de la mise à jour Windows 10 (version 21H1)

– La multicaméra Windows Hello aidera les utilisateurs à choisir la caméra externe lors de l’utilisation d’écrans haut de gamme avec caméras intégrées

– En examinant les développements de Windows Defender Application Guard, il comprend l’optimisation des heures de scénario d’ouverture des documents

– En dehors de cela, le service de stratégie de groupe Windows Management Instrumentation (WMI) (GPSVC) a également mis à jour ses performances pour prendre en charge les problèmes et les scénarios de travail à domicile au milieu de la pandémie.

