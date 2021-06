Microsoft clarifie les exigences minimales de Windows 11 : la septième génération d’Intel et AMD Zen 1 ont encore des possibilités

Au cours des dernières heures, la première version de Windows 11 est arrivée pour Windows Insiders et, avec elle, de nouveaux détails sur le Configuration requise pour installer le futur système d’exploitation Microsoft. La société a expliqué pourquoi ils ont besoin de certaines choses, pourquoi certains ordinateurs en auront des compatibles et lesquels ne sont pas encore décidés.





Au cours de ces premiers jours depuis l’introduction de Windows 11, une série de doutes et de confusions ont surgi sur ce que Microsoft exige des appareils. On sait par exemple qu’il faut un TPM 2.0, un stockage d’au moins 64 Go et une RAM d’au moins 4 Go, entre autres. Nous pouvons consulter toutes les exigences que Microsoft a données à l’époque, bien que maintenant il y a de l’espoir pour des appareils supplémentaires.

Le gâchis de PC Health Check et des processeurs Intel et AMD Zen 1 de 7e génération

Pour savoir facilement si un ordinateur était compatible ou non avec Windows 11, ce que Microsoft a demandé aux utilisateurs est d’utiliser PC Health Check. Lorsque vous ouvrez cet outil, vous pouvez voir en un coup d’œil si votre ordinateur est compatible ou non avec Windows 11. Le problème ? Il n’était pas du tout détaillé, il disait seulement si c’était compatible ou non sans donner plus de détails techniques. Maintenant, Microsoft dit que jeêtre retiré temporairement pour l’améliorer et le relancer à l’automne quand Windows 11 arrive.

D’autre part, Microsoft a donné un peu d’espoir aux utilisateurs d’un ordinateur avec Intel de 7e génération ou AMD Zen 1 comme CPU. Au début, ces processeurs ne sont pas pris en charge. Cependant, Microsoft indique qu’au cours de ces prochaines semaines, ils testeront Windows 11 avec les fabricants pour voir s’il est possible de les rendre compatibles. Ils donneront plus de détails à ce sujet à l’avenir.

L’entreprise s’assure que ces exigences et conditions qu’elle met en place pour Windows 11 sont pour la sécurité, la stabilité et la compatibilité. D’où la raison pour laquelle un TPM 2.0 par exemple ou 4 Go de mémoire est demandé pour rendre les applications compatibles.

Alors que la version officielle arrivera à l’automne, Microsoft a déjà livré la première version de Windows 11 pour les initiés. Cette version peut être téléchargée si vous êtes inscrit au programme Windows Insiders. Et, bien sûr, si vous avez un appareil compatible.

Plus d’informations | Microsoft