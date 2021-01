Microsoft brevète un chatbot qui vous permettra de parler aux personnes décédées

Microsoft ne semble pas satisfait qu’il soit possible de ressusciter Lola Flores par le biais de deepfakes. L’entreprise a déposé un brevet destiné à créer des chatbots qui vous permettent de parler aux personnes décédées.

Pour cela utilisera un contenu composé « d’images, d’enregistrements vocaux, les publications sur les réseaux sociaux et les e-mails « pour créer ce genre d’avatar avec lequel discuter.

Vous pouvez même voir cette personne en 2D ou en 3D

L’idée cela semble un peu macabre et plus typique d’une sorte de dystopie, et en fait c’était le thème central de l’épisode (1er de la deuxième saison de Black Mirror) intitulé «Be Right Back».

Dans une approximation de ce qui a été soulevé là-bas, Microsoft utiliserait ces données de la personne décédée avec un système d’intelligence artificielle que profiter de ces contenus essaierait de reproduire la façon de parler qu’aurait la personne décédée.

Dans Microsoft, ils mentionnent même la possibilité de créer des modèles 2D ou 3D à partir d’images et de vidéos de ces personnes. Le brevet a certes un élément controversé, mais avec lui il serait également possible de recréer des personnages historiques ou simplement des personnages de fiction.

Comme expliqué dans le brevet, « la personne peut correspondre à une entité présente ou passée (ou à une version de celle-ci) telle qu’un ami, un parent, une connaissance, une célébrité, un personnage historique, un personnage fictif ou une entité aléatoire« .

Bien sûr, et comme ils le soulignent dans WindowsCentral, Microsoft a déjà connu un revers important dans le domaine des chatbots. Son expérience avec Tay, le bot pour partager des messages sur Twitter, a fini par diffuser des messages racistes et c’était l’un des moments forts de cette fièvre pour le chatbot que nous vivions il y a quelques années.

Via | WindowsCentral