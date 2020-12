Microsoft, Bethesda et le piège du capitalisme: une arme dangereuse.

L’achat de Bethesda dans l’un des mouvements les plus discutés de l’industrie. Nous réfléchissons au piège du capitalisme.

Le 21 septembre, l’une des nouvelles les plus choquantes de la pré-netx-gen a eu lieu: Microsoft a acquis Bethesda et tous ses studios pour un montant de 7,5 milliards de dollars. Avec cela, les futurs jeux comme The Elder Scrolls VI, Fallout 5 ou Dishonored 3 sortiront sur Game Pass et, probablement, exclusivement sur la console Microsoft. Mais tout ce qui brille n’est pas d’or, c’est pourquoi je veux te parler le piège du capitalisme.

Tout d’abord, dans cet article, il y aura de nombreuses hypothèses et beaucoup de choses discutées sont nées de ma propre ligne de pensée, sans que rien ne soit officiel et plus de réflexion et de désir qu’autre chose. À titre informatif, notez que Phil Spencer lui-même laisse la porte ouverte à de nombreux jeux Bethesda pour continuer à sortir de l’écosystème Xbox.

Les faits

Comme je l’ai expliqué dans la prémisse, Microsoft a acquis Bethesda et tous les studios qui y étaient. Le coût de l’opération est passé à 7,5 milliards de dollars, soit l’un (sinon le plus) des achats les plus bestiaux du secteur. Avec cela, la Xbox a acquis un total de 22 studios, avec des adresses IP aussi importantes que The Elder Scrolls ou des studios aussi prestigieux que Obsidian.

Pour comprendre le jeu, il faut ajouter un élément fondamental, ce qui signifie que le mouvement ne peut pas être compris sans lui: Xbox Game Pass. Ce que l’on appelle communément le Netflix des jeux vidéo met à disposition de l’utilisateur un grand nombre de jeux pour 12 € par mois, pouvant jouer sur Xbox, PC ou même sur mobile via xCloud. De plus, tous les jeux de leurs studios seront publiés sur la plateforme sans frais supplémentaires, créant une offre génératrice de demande.

Le capitalisme est le système qui gouverne le monde. La théorie d’Adam Smith parle d’une main invisible qui régule le marché libre. Un marché où l’offre s’ajustera à la demande et une concurrence saine profiterait au consommateur, qui pourra choisir en fonction de ses priorités. En d’autres termes, le capitalisme s’autorégulerait parce que plusieurs options le forceraient à créer la meilleure offre qui attire le plus la demande.

Les dangers

Tout cela sonne bien. Sur le papier, tout système économique fonctionne. Mais la réalité n’est jamais prévisible et la théorie cesse de fonctionner. Que le capitalisme soit le système dominant dans le monde n’implique pas qu’il fonctionne, bien au contraire: le capitalisme a détruit l’idée même de son origine.

Pour aller un peu plus loin, partons du principe que l’idéologie communiste est née d’une base capitaliste. Le communisme théorise que le capitalisme s’effondrerait à un moment donné en raison de l’abondance de la richesse, ce qui générerait un socialisme progressiste dont le but serait le communisme et la distribution équitable de la richesse. Cela ne s’est pas produit et ne se produira pas parce que le capitalisme a développé ses outils pour générer la pauvreté et la richesse à parts égales, mais c’est un autre problème.

Un de ces mécanismes, un danger et un complot du capitalisme, sont les monopoles. Lorsque toute l’approvisionnement est dans une seule main, elle n’est plus invisible et régule le marché à sa guise et à son avantage. Il est vrai qu’aujourd’hui l’existence de monopoles au sens strict du terme est difficile à voir, il est donc plus juste de parler d’oligopoles: l’ensemble de l’offre en quelques mains.

Lorsque cela se produit, l’utilisateur cesse d’avoir le pouvoir sur l’offre et ce sera lui qui contrôlera la demande. Cela créera des besoins, cela fera fluctuer la valeur marchande à volonté et cela réduira le maximum d’avantages puisque personne ne peut offrir quelque chose de mieux.

Quelque chose de similaire s’est produit dans les jeux vidéo, et c’est que rien en dehors de Nintendo, Microsoft et Sony dans le monde des consoles n’était viable. Au cours des dernières années, chaque entreprise a joué ses cartes. Nintendo se démarque en créant sa propre offre, avec différentes exclusivités et différentes façons de jouer. Microsoft se concentre sur les services aux utilisateurs et «au-delà» des jeux vidéo. Sony se concentre sur la création de marques puissantes et de qualité qui fidélisent la clientèle.

Habituellement, la marque Xbox était toujours à la traîne. Ni leurs consoles ni leurs services ne pouvaient faire face à l’offre des Japonais qui, avec leurs exclusivités et leurs machines, balayaient le marché. Tout cela dans une saine compétition, jusqu’à l’apparition de Don Dinero.

Microsoft a beaucoup plus de capital que Sony et Nintendo et a décidé de l’utiliser. La création d’un service tel que Game Pass est quelque chose de viable uniquement pour eux, car presque se passer de ventes en dehors du service et investir beaucoup d’argent dans la location d’IP tierce pour leur service, est bien un argent qui questionne la rentabilité du service avec ces 15 millions d’utilisateurs.

Et c’est que l’inconvénient du Game Pass pourrait être que le plus attractif du marché était sorti ou était en retard. Le problème avec Microsoft était qu’il ne pouvait pas faire en sorte que ses adresses IP aient le succès commercial des autres sociétés. Solution? Achetez le marché.

L’acquisition de Bethesda apporte avec elle un nombre écrasant de grands studios, qui en plus occupent un pourcentage non ridicule du marché. Un coup de maître, qu’ils sont les seuls à pouvoir effectuer et qui rendra la demande mieux adaptée à leur offre. Tout va bien mais… n’est-ce pas une concurrence déloyale? Absolument oui, mais c’est possible et le marché le permet.

Le futur

Microsoft n’était pas au niveau de Nintendo et Sony et a décidé de casser le jeu, ou du moins d’acheter une paire d’as. Comme je l’ai dit, un mouvement aussi magistral qu’injuste. Un mouvement qui mène tout à un oligopole beaucoup plus individuel, beaucoup plus de monopole. Si vous ne pouvez pas vaincre votre ennemi, achetez-le.

Mais que se passera-t-il dans le futur? Si nous nous en tenons aux données historiques et aux prévisions de certains analystes, la PlayStation 5 continuera de surpasser la série X / S. L’énorme marché des consoles que la PlayStation 4 a engendré peut être le terreau d’une autre génération à succès de Sony.

Le problème se trouve dans la manière dont la Xbox amortit l’argent investi dans la console, dans les studios et dans le Game Pass. La dépense doit être très élevée. Il a été dit que Halo Infinite était le jeu le plus cher de l’histoire avec un développement d’environ 500 millions. Cela, ajouté à la création et à la maintenance du Game Pass et à l’achat d’études laisse un trou d’argent que, personnellement, je doute que seul le Game Pass puisse combler.

Ensuite? Nous pouvons rêver et théoriser. Microsoft a toujours été caractérisé par le bon traitement des utilisateurs et des gestes aimables envers la concurrence. Sans aller plus loin, Minecraft Dungeon est sorti sur PlayStation 4. Cela ne veut rien dire, mais c’est un fait que, avec les déclarations de Phil Spencer, ne fermez pas complètement la porte pour voir l’avenir de Bethesda dans le Console Sony.

Ils gagneraient également. Comme je l’ai dit, les prévisions placent la PlayStation 5 au-dessus de la série X / S dans les ventes. Microsoft aurait un très grand parc d’utilisateurs dont profiter et aussi très bien car, alors que dans la compétition son jeu coûte 80 euros, sur sa console, il est gratuit avec le Game Pass.

Cette hypothèse est plus réalisable dans les jeux à courte distance. DooM ou Dishonored ne sont pas des jeux joués pendant de nombreux mois, de sorte que certains utilisateurs peuvent s’inscrire au service pendant un certain temps, puis annuler l’abonnement, perdant Microsoft dans cette transaction. D’autres jeux, comme Fallout ou The Elder Scrolls, se jouent pendant des mois, ce qui vous garantit plus de temps sur la plateforme, plus de revenus et plus de fidélité.

D’un autre côté, Sony pourrait riposter en achetant des IP ou des studios réputés. C’est compliqué, car Sony n’a pas beaucoup d’argent, et ce serait vraiment une mauvaise nouvelle pour le média. Cela signifierait que cela ajouterait à l’idée de monopoliser autant que possible, de restreindre votre offre pour attirer la demande et faire face aux utilisateurs. Mais bien sûr, il faut répondre au mouvement de Microsoft si Sony ne veut pas perdre des loyalistes.

L’avenir est incertain. L’argent casse parfois plus qu’il ne résout et nous verrons ce qui se passe dans cette situation. Le capitalisme sur papier est très beau, mais les pratiques qui cherchent à monopoliser l’ensemble du marché peuvent le rendre hostile et vorace. Aujourd’hui, nous sommes confrontés à de bonnes nouvelles, car le Game Pass devient un service pratiquement irrésistible et la meilleure offre pour l’utilisateur. Mais cela peut aussi priver d’autres utilisateurs de profiter de quelque chose qu’ils ont joué jusqu’à hier, et ce nain de l’oligopole, cette marche fatale vers le monopole, peut finir par coûter cher au consommateur. Mais bon, pour l’instant profitons-en.