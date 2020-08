Microsoft: aucune modification apportée à Xbox Live Gold pour le moment

Ce matin, nous avons partagé avec vous toute une actualité dans laquelle nous vous avons informé que Microsoft avait mis à jour les conditions de service avec quelques actualités.

Sur la base de ces changements dans les conditions de service et d’autres informations que nous avions déjà partagées avec vous sur les abonnements Xbox Live, des rumeurs et des informations avaient commencé à partir de différents sites sur lesquels il était pris pour acquis que Microsoft avait prévu de supprimer ou de modifier certains accès au service Xbox Live à venir.

Grâce à Windows Central, nous avons appris l’opinion actuelle de Microsoft sur toutes ces informations qui transitent par le réseau. Windows Central a reçu une réponse directement d’un porte-parole de Microsoft et a défini les modifications comme normales au sein du service mais sans actualité majeure, comme vous pouvez le lire ci-dessous:

La mise à jour «Xbox Online Service» dans le contrat de service Microsoft fait référence au service Xbox sous-jacent qui inclut des fonctionnalités telles que les demandes de sauvegarde croisée et d’amis. Le but de cette mise à jour linguistique est de distinguer ce service sous-jacent et l’abonnement Xbox Live Gold payant. Aucune modification n’est apportée à l’expérience du service ou à Xbox Live Gold.